男子運毒為避安檢一個月不穿襪不洗腳　民警：三四米遠也聞到臭味

近日，南京警方在機場拘捕一名攜帶毒品入境的男子。這名男子為了避過檢查竟然將毒品藏在鞋底，而且一個月沒洗腳，企圖用臭味來掩蓋。

一名男子在南京被捕，揭發其將毒品藏在鞋底，請點擊下圖瀏覽：

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報道指，南京警方根據情報，得知雲南籍男子楊某將從境外攜帶毒品抵達南京祿口機場。民警推斷楊某將在南京轉機，於是在安檢閘機旁將他拘捕。但當時民警用X光機檢測楊某身上所帶物品時，卻沒有發現任何可疑物品。

就在民警陷入僵局時，民警發現了一個細節。民警描述：「這個人穿了一雙很薄的運動鞋，沒有穿襪子，腳很臭，我們將嫌疑人鞋子脫下來後，發現這個鞋子明顯比一般運動鞋要重。」果然，楊某兩隻鞋子的夾層各藏了10包麻古，總重將近500克。

成分多為冰毒 有劇烈香味

根據資料，麻古也稱為麻姑、麻果等，屬新型毒品，成分多為冰毒，具有很強的成癮性。麻古有劇烈香味，且不同於平常生活中的香味，該味道類似香草，又像桂花或是奶香。

原來楊某為了躲避安檢，決定豁出了自己的雙腳，從一個月前就已經開始不洗腳，而且穿鞋不穿襪子，再加上本身腳很容易出汗，所以腳很臭。民警指他們在拘捕楊某時，離三四米遠就能聞到他的腳臭味。目前，楊某因涉嫌非法持有毒品罪被刑事拘留。

（江蘇新聞微信公眾號）