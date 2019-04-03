攜氫氣球入地鐵站被攔阻　武漢男子點燃汽球釀恐慌遭刑拘

近日，武漢一名男子攜帶氫氣球進地鐵站，遭遇安檢人員攔阻後，一氣之下，竟點燃氫氣球，造成地鐵站內乘客恐慌。 站內工作人員與男子合力將火撲熄，後來警員趕到將男子帶走，該男子因涉嫌危險方法危害公共安全罪被刑事拘留。

武漢一名男子在地鐵站內點燃氫氣球。（楚天都市報）

3月31日下午1時許，64歲姓劉的男子帶着一名小孩乘坐地鐵，來到漢陽火車站準備進站乘車時，因手持一個氫氣球，安檢人員上前將其攔下並告知氫氣球屬易燃易爆危險品，不能帶進站。男子不耐煩之下，竟然掏出火機，在站內將氫氣球點燃，並將氫氣球拋出。

幾名乘客見狀紛紛閃避，而地鐵站職員看到後，迅速衝前與男子合力將氫氣球的火苗撲滅，並及時報警，警員將男子帶走調查。涉事男子交代，當時因為不滿安檢人員拒絕他攜帶氫氣球進站，於是隨手點燃氫氣球，沒想到火越燒越大。目前，劉某以涉嫌危險方法危害公共安全罪被依法刑事拘留。

由於充氣氣球使用氫氣充灌，屬於易燃易爆品，地鐵車廂狹窄且人員集中，如出現爆炸，極易造成乘客驚慌；此外，地鐵站內的軌道架空接觸網多屬高壓電纜，用氫氣填充的金屬薄膜塗層的氣球容易漂浮，如果不小心碰到觸網，就會立刻引起短路，危害到地鐵運營安全及乘客安全。

（楚天都市報）