武漢七旬漢墮溝渠被14歲中學生救起　妻四處尋恩人致謝

武漢一名14歲中學生日前路遇一名墮入溝渠、深陷泥潭的70歲老人，他用盡全力將老人救起，還將老人送回家中，但未留下自己的姓名。 獲救阮姓老人的家人深受感動，四處打聽該名學生下落，最終透過居住小區的閉路電視查出學生身份，並前往其學校表達感謝。

70歲的阮姓老人上周日（3日）出門逛街，經過一處菜園旁的荒地時不慎跌入溝渠，頭和身體陷入淤泥無法動彈，僅雙腿露在溝渠外。由於荒地四下無人，他仰天躺臥溝渠內，只能不停呼救。

附近一名中學二年級生事發當時在附近菜園玩耍，聽到叫喊聲後未有遲疑，立即上前施救，用盡全力將他拉起，隨後詢問老人居住的小區，並將他送到家門口，確認老人的兒子在家後才放心離去。

阮姓老人與家人前往學校，向李文濤表示感謝。（網上圖片）

翻查閉路電視覓得救人者

阮老的妻子向婆婆得知此事後備受感動，惟該名學生當時並未留下姓名，遂四處打聽。幸而小區保安曾向該學生詢問所在學校，向婆婆獲悉後立即前往學校，向副校長提供李文濤的基本特徵和救人經過，其後各班老師幫忙尋找未果。

聽聞救人學生曾將老人扶回小區，副校長來到該小區要求查看閉路電視畫面，並將截圖傳送至教師群組，有老師很快發現，救人的學生正是該校八年級二班的李文濤，李文濤救助落水老人的善舉迅速傳遍校園。

向婆婆與阮老得知後，立即趕到學校看望李文濤，並連聲道謝。李文濤卻低着頭害羞地說「這沒甚麼」。李文濤的班主任則說，對此事並不感到意外，「因為他平時表現很不錯，學習認真，人也特別熱心。」

（楚天都市報）