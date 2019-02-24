【青年旅館】見半裸男同房熟睡勃起　台男強行脫褲口交被捕判刑

高雄成姓男子去年8月投宿高雄一間青年旅館，清晨4點多下床看見隔壁床男子熟睡，且下體有勃起反應，他竟涉嫌伸手撫摸，見對方沒反應，更大膽除去內褲「口交」，此時男子才驚醒阻止，隔天上午報警處理。成事後以10萬元台幣（約2.5萬元港幣）達成和解，高雄地院依犯乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑3年，可上訴。

判決指出，未婚的成姓男子從事酒店服務員，去年8月26日凌晨12點多，搭客運北返抵達高雄，因不想驚擾家人而去投宿青年旅館，不料他凌晨4點多，下床走動並開啟手機的手電筒，看見另名男性住客僅穿內褲睡覺，沒蓋棉被，露出內褲且有明顯勃起生理反應，他見狀竟關閉手電筒，隔着內褲撫摸。

高雄成姓男子去年8月投宿青年旅館，竟見同房男性住客有生理反應，涉嫌除去內褲「口交」，事後賠10萬元台幣（約2.5萬元港幣），獲高雄地院宣告緩刑3年。（Gettyimages／視覺中國）

成姓男子看見對方熟睡毫無反應，大膽地將內褲拉下，直接幫對方「口交」，男子睡夢中驚醒嚇一跳，怒拍打成的背部制止，確認了成的身分，隔天早上7點半隨即請旅館的櫃台人員報警。

成姓男子接受警詢、偵訊及審理時都承認犯行，合議庭認為，成的手段尚稱「平和」，且沒有前科，審理期間與對方談妥10萬元台幣（約2.5萬元港幣）和解、獲得對方諒解，合議庭相信他知所警惕不會再犯，依犯乘機性交罪處1年8月徒刑，宣告緩刑3年，期間保護管束並依約付清10萬元台幣。

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