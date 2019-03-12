【實名舉報】內地6名車主控訴Audi　稱新車散發甲醛致患白血病

內地網上近日瘋傳一篇文章，有6名車主實名舉報，稱購買Audi車後不幸罹患白血病，其中一人更是從駕駛新車至染病死亡僅短短不到3年時間。 對此Audi總部公關部門回覆指沒有證據證明與Audi車有關，第三方機構已檢測證明Audi車的甲醛含量遠低於國家標準。

29歲的豆豆是文章其中一名作者，據他表示，自2015年購買Audi A4，2年多後就被確診罹患急性髓系白血病，目前剛做完骨髓移植手術，仍要住院觀察。該文章是在名為「豆豆在哭」的微信公眾號上發布，通篇中的「我」，就是指聚集在「豆豆在哭」的一眾白血病患者。

6名車主實名舉報Audi車散發甲醛，導致罹患急性白血病。（微博）

我是受害者，在不知情的情況下，購買並使用了有異味的奧迪車。兩年後患了白血病，我通過網絡聯繫上了其他受害者。我們有同樣的遭遇。 《他們都買了奧迪車，他們都得了白血病》

豆豆在確診患病後，在網上查到製造商一汽．大眾公司曾在2017年3月發出公告「聯合開展服務行動、保障車內舒適體驗」，內容稱「旨在解決部分車輛可能遇到的因隔音材料引起的內部異味問題」，會為車主免費更換相關隔音物料，而豆豆的Audi A4正是涉事型號之一。豆豆其後在白血病病友的聊天群組中，提到懷疑自己就是因為Audi A4而染病，引起不少病友共鳴，結果發現不少人都是剛換Audi車後就患病。

一汽．大眾公司曾發出與車內有異味相關的公告。（紅星新聞）

其中在北京工作的方某在2014年12月30日購買Audi Q5技術型，結果就在5個月後，其手肘關節上部皮膚有一塊開始反覆破裂，眼睛頻繁發癢、失眠掉髮、頭痛欲裂。及至2016年8月23日，方某被醫院查出患上白血病，翌年9月22日病逝。方某妻子事後將一汽．大眾訴至北京朝陽法院奧運村法庭，但被判敗訴，司法鑑定認定車內空氣質素合格。

方某從駕駛新車至染病死亡僅短短不到3年時間。（紅星新聞）

方某的死亡證。（紅星新聞）

Audi總部公關部門相關工作人員回覆內地傳媒查詢時表示已獲悉有關文章，並指經調查後，豆豆確是Audi的車主，但其車在購買後一年就起沒有續期保險。工作人員稱對豆豆及方某的遭遇深表遺憾，但認為沒有事實依據能夠證明Audi車與患白血病之間有關，第三方機構的檢測結果已證明，Audi車的甲醛含量遠低於國家標準。對於方某妻子認為其案件中的甲醛檢測機構資格有問題，工作人員表明該機構是法院指定，「我們相信法院。」

至於在2017年3月的公告，工作人員解釋只是一般售後服務活動，並非召回通知，是針對該批次的隔音棉在極度炎熱或潮濕時，會散發異味的情況，僅是為了消除隱患，提高消費者使用體驗。

（紅星新聞）