【有片】骨髓捐贈者突「悔捐」　江西6歲女童痛哭：「我想健康」

江西一名6歲女童欣欣，出生時患有重型地中海貧血，過去6年來一直靠輸血維持生命。2017年10月，終於有人與她「配型成功」並答應捐獻骨髓，令一家人看到希望，但隨之而來的是1年半的漫長等待。 今年3月，欣欣住院接受了6天的手術前化療，但捐贈者卻在手術日期前夕突然「悔捐」，令她的治療回到原點，欣欣得知後瞬間痛哭失聲。

欣欣的父親不捨女兒已經接受6天化療，最後竟換來一場空。（南方都市報）

欣欣出生70多天時就確診重型地中海貧血，必須靠規律性輸血和去鐵治療維持發育，對於她不算寬裕的家境是一個沉重的負擔。與此同時，欣欣的父母一直希望找到合適的供體，進行骨髓移植手術，所以一早就替女兒在中華骨髓庫建檔。

中華骨髓庫2017年10月終於傳來「配型成功」的消息，醫院通知他們準備40萬元（人民幣．下同）做手術。欣欣父母借遍身邊親友，還向銀行貸款，勉強湊齊30多萬元給院方做押金，還替供給者負擔一系列體檢、採集幹細胞等費用約5萬元。

經過為時一年半的等待，骨髓移植的日期終於被敲定為今年4月2日。欣欣父母暫停工作，提前帶她趕赴廣州，住進了廣州市兒童醫院「移植倉」，3月23日正式開始接受手術前的必要化療。

女童欣欣聽到被「悔捐」消息後難過痛哭。（影片截圖）

醫院：悔捐者無法律責任

令人意外的是，欣欣父母3月29日晚上收到短訊告知「情況有變」，翌日從醫生獲悉「供者悔捐」的消息，建議輸回孩子的造血幹細胞，繼續採取保守治療。父母兩人為付出巨大代價卻付之一炬感到難過，欣欣聽到消息後更痛哭表示「我想健康」，但父母無能為力。

廣州兒童醫院表示，第一次遇到患者開始化療後被「悔捐」，然而捐獻者事前雖簽屬「志願捐獻造血幹細胞同意書」，但其中並沒有關於臨時反悔的約束性條款，亦無可追究的法律責任。

外號「地中海貧血之父」的廣州救助中心隊長黃明貴表示，捐獻者在入院前臨時反悔的狀況並不少見，旁人不該在不了解的狀況下「逼捐」。但他呼籲，人們在伸出援手前應謹慎思考，審視自己是否有足夠定力去幫人，中途悔捐雖無責任，但對患者家庭而言是一大打擊。

（綜合報道）