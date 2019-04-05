埃塞俄比亞女子走私可卡因入華被捕：原以為幫閨蜜攜帶「洗髮水」

一名28歲的埃塞俄比亞女子娜茲拉維蒂·阿貝拉（Nazrawit Abera）去年年底因涉嫌攜帶毒品進入中國被捕，她的朋友和家人擔心她有性命之憂。 娜茲拉維蒂的家人表示，娜茲拉維蒂原以為是幫助朋友寫帶「洗髮水」，並不知道那是毒品。

涉嫌運毒被捕的埃塞俄比亞女子娜茲拉維蒂·阿貝拉（Nazrawit Abera）。（網絡圖片）

據土木工程師娜茲拉維蒂·阿貝拉的姐姐艾比·阿貝拉（Abby Abera）說，去年12月，娜茲拉維蒂從阿迪斯阿貝巴飛往北京，想找一份工作並了解家居建材的資訊。

但是當她在北京首都機場著陸時，中國官員扣住了她並檢查了她的行李。他們發現了五個洗髮水瓶內裝有可卡因。中國警方以走私毒品罪將她逮捕，這項罪名在中國面臨嚴厲的懲罰。

艾比說，這幾個瓶子不是娜茲拉維蒂的，她妹妹同意幫小學時的閨蜜斯姆蕾特·卡塞（Simret Kahsay）把洗髮水帶到中國。斯姆蕾特本計劃與娜茲拉維蒂同行。

但是，出發前不久，「斯姆蕾特的父親去世」，於是她請求娜茲拉維蒂替她帶上洗髮水。照艾比的說法，她對娜茲拉維蒂說，瓶裡裝的是「巴西洗髮精」。

艾比說，她的家人隨後陷入一場噩夢。他們無法與娜茲拉維蒂通話，從與娜茲拉維蒂見過幾次面的埃塞俄比亞領事官員那裡得到的細節也少得可憐。

按照中國法律，走私毒品有可能受到從15年徒刑到死刑的懲罰。

埃塞俄比亞外交部3月26日在國有媒體發表的一份聲明說，外交部正密切關注此事並告誡公眾不要急於下結論。聲明指出，娜茲拉維蒂還沒有被判刑。

（美國之音）