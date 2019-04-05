【捉犯變救人】湖南劫匪拒捕欲爬窗走佬　懸掛23樓窗外腳軟驚到喊

湖南一名搶劫犯近日面對民警抓捕時，竟然爬出23樓高空的窗外企圖逃走。當他發現自己無路可走並身陷險境之時，當場嚇到爆喊。本來想捉犯的民警唯有合力先把劫匪救起，再將其拘捕。

疑犯爬出窗外後發現無處可逃。（影片截圖）

報道稱，上月24日，湖南益陽城區一間店鋪遭到一名戴口罩男子持刀搶劫，一名男子威逼女老闆索要銀行卡和密碼，並取走1萬元人民幣現金。該店女老闆報案後，民警通過對作案現場周邊的監控進行篩選，發現了疑犯萬某的身影，得悉其作案後曾到了某ATM機前，用搶來的銀行卡取出現金。

民警一路追踪後發現了萬某的蹤跡，並鎖定了他的身份和住址，在上月27日展開抓捕。民警找到住所後，隨即破門而入，卻發現他已經爬到23樓的窗外，並試圖往下攀爬逃脫抓捕。惟萬某用脚往下試探多次都沒有找到支撑點，自知無處可逃，又害怕隨時從高空墮下，無計可施下只好當場放聲大哭。

+ 2

疑犯的情況危急，現場的民警只好先對萬某實施救援，將他從窗外拉回室內。萬某最後在民警的幫助下安全獲救，心有餘悸的他回到室內後仍大哭不止，一旁的民警也開始安慰他，「沒事了，沒事了，年紀輕輕的。」

萬某其後遭刑事拘留。據警方表示，萬某自2003年起因涉及搶劫、吸毒、盜竊，已多次入獄。

（看看新聞）