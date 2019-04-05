為興建文化石碑　湖南婁底中學搞「強捐」　遭教育局叫停

近日，湖南婁底第三中學陷入「強捐」輿論風波。「學校要建文化石，一個班完成8000人民幣（下同）的捐款」，不少家長表示「為了孩子，不得不捐」。

湖南婁底三中某班級班主任群發的捐款倡議。（紅星新聞）

4月3日，湖南婁底三中一名學生向內媒反映，3月28日班主任告知班上學生，學校要建設文化校園，有「文化石碑」、「藝術走廊」等項目，由於經費有限，向全體師生發起募捐。

為了募捐一事，學校班主任也召開了家長會議，「來不了的家長就微信轉給他」。不僅如此，在家長群裡，班主任也發了募捐倡議書。倡議書顯示，「真誠期望我班學生、家長以完全自願的原則（個人捐款最多不超過400元）為學校捐款」。

對此，一名家長表示，「我們不想捐的家長也不好意思不捐」，主要是班主任把捐款金額公佈到家長群了，不捐顯得不合群。該家長認為，公開金額完全可以等捐款活動結束之後。

湖南婁底三中部份捐款名單。（紅星新聞）

婁底三中學生加碼爆料，此次募捐僅針對學校初三、高二和高三年級學生，按照學校的說法是「臨近畢業，有紀念意義」。這名同學稱，他並不知道「學校要建文化石，一個班完成8000元的捐款」的倡議書由哪個班級所發。事實上，就他們文科班而言，一個班最後平均捐款金額為15000元，「我們班捐了14000元」。

4月3日下午，婁底三中黨委書記回應內媒表示，「此次募捐初衷是為了加強校園文化建設，我們在這一塊一直是個空白，加之學生有這個願望」。而關於被指「強捐」一事，他解釋道，學校是完全本著自願原則的，「不存在指標，是個別班主任處理不妥當，已作批評」。

4月4日，湖南省婁底市婁星區教育局獲悉之後，已介入調查。目前，涉事學校已被責令立即停止募捐，待官方調查結果出爐。

（紅星新聞）