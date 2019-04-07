【早知不應試愛】浙江漢與妻吵架站路中央捱撞　多處骨折還要賠償

浙江金華一對夫妻深夜在馬路旁邊吵架。丈夫為「以身試愛」，竟隻身走到馬路中央，看看妻子會否主動拉回自己。 「以身試愛」的結果卻是「早知不應試愛」，男子被貨Van撞成多處骨折之餘，近日更被警方判定要承擔事件的全部責任，不單醫藥費自理，同時要賠償貨van的維修費等。

30歲的潘男喝酒後與妻子發生爭執，之後竟站在路中央「等車撞」。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

3月11日深夜，30歲的潘男喝酒後與妻子發生爭執，之後竟站在路中央「等車撞」。妻子見狀立即好言相勸，又極力將丈夫拉回安全地方，惟潘男未有理會，僵持約40分鐘後被客貨車撞倒。

潘男事後表示，自己當時在「以身試愛」：「我和老婆吵架，出去喝了點酒，回來的路上，打電話給老婆又吵起來了。我就是想看看她會不會拉我。」

涉事男子：貨van當時沒有剎車 應該承擔責任

「以身試愛」的結果卻是「早知不應試愛」。潘男被貨van撞到，頭、胸等部位多處骨折，一度需要留院治療並接受調查。近日，金華交警亦認定潘男需要承擔事故的全部責任，即他需要承擔自己的醫藥費和住院期間的誤工損失等費用，並賠償貨van撞到他所產生的維修費用。

潘男卻不認可這份認定結果。他認為自己當時喝醉，已經不清楚路況，而貨van在道路上行駛應該觀察前方情況，「但是他沒有剎車撞上了我，應該承擔責任。」

網民熱議：