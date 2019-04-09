稱小龍蝦託夢求救　吉林男7萬元購數十箱魚蝦蟹放生

在吉林長春，網傳有名男子和友人上周六（6日）起一連2日到水產市場，花費7萬多元買走魚、小龍蝦和大閘蟹，在長春西湖及同心湖放生。 男子還對水產市場攤主表示，放生的原因是小龍蝦託夢給他，他夢見「滿山遍野的小龍蝦需要解救」。

吉林男子稱被小龍蝦託夢求救，和友人購買數十箱魚蝦蟹放生。（影片截圖）

網傳影片顯示，一箱箱小龍蝦和大閘蟹被男子和友人倒入湖水中。水產市場攤主透露，他們上周六（6日）先購買魚，翌日又購買這些蝦蟹，「把整個市場的小龍蝦全買光了」，粗估共花費7萬多元。

攤主又介紹指， 4月7日是農曆三月初三，在這一天「放生靈」是中國的傳統習俗，每年的此時都會遇到類似放生行為。至於這些小龍蝦被放生後能存活多久，攤主就指東北氣候寒冷，「活不了多長時間」。

男子自掏腰包放生的行為在網絡引起討論，網民大多持反對意見。有人指這樣會造成物種入侵，「這樣的放生破壞生物鏈反而是殺生」，還有人戲稱「現在科學就是發達，小龍蝦都學會託夢了。」

網民熱議：

「清明節期間小龍蝦託夢，信息量好大」 「麻煩放生給我，謝謝」 「漫山遍野的小龍蝦？牠們為啥要跑到山上去」 「哈哈，小龍蝦會帶來生態災難的，肯定有水神託夢給吃貨，說生態需要拯救」

（梨視頻）