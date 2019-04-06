【缺德定積德】男子瀾滄江邊放生大量幼蛇引恐慌　驚動公安連夜捉

雲南西雙版納潑水節將至，不少市民和遊客都會到瀾滄江邊玩水狂歡。一名來自黑龍江的男子周五（5日）卻在瀾滄江邊放生了大量蛇。由於其放生地點也是當地市民常去的場地，消息傳到網上後引發不少民眾恐慌。不少人害怕被放生的蛇有毒，不敢到江邊活動。

一岳姓男子在瀾滄江邊放生了大量的幼蛇。（影片截圖）

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事件曝光後，當地森林公安當晚趕到事發地點搜捕被放生的蛇。經過一晚的搜尋，公安表示，被找到的蛇經初步鑒定為無毒，已經被送到西雙版納州林業司法鑒定中心做進一步鑒定，目前鑒定結果還沒有出來，現在警方仍在水、陸區域繼續尋找剩餘的蛇。

另外經過公安調查，這批被放生的蛇來自一名黑龍江男子岳某。他於周二（2日）花了5千元（人民幣，下同）向廣東商家購買了約40公斤蛇，分成4袋通過班車運至雲南，之後又花了1萬1千元後買羅非魚、鱔魚、泥鰍，並邀約5人到瀾滄江邊放生。當時岳某在江邊只放生了1袋蛇和其他水生生物，剩餘3袋蛇當晚則被運至山上放生。

公安目前已將岳某拘留，後續將根據調查結果對他進行相應的處罰。根據《雲南省生物多樣性保護條例》規定，擴散、放生或者丟弃外來入侵物種的，可處2000元以上1萬元以下罰款；造成損失要承擔賠償責任；構成犯罪要追究刑事責任。​​​​

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