【上車好機會！】遼寧貪官囚終身　2100呎豪宅司法拍賣底價僅5元

京東司法拍賣網站近日的一個即將在本月底拍賣的住宅項目引起關註，其是一幢位於遼寧撫順「恆大華府」豪宅，建築面積達2100呎，估價約136萬元（人民幣．下同），但底價僅5元。 內地傳媒發現，該幢豪宅竟原是當地一名已被法院判處無期徒刑的貪官所有，案發後已被查封。

2100呎的豪宅被司法拍賣，底價僅5元。（網頁截圖）

網站資料顯示，該幢豪宅是建於2014年，擁有4房2廳2廁所，但完全「交吉」，沒有任何裝修或傢俬。住宅的周邊設施有醫院、中小學、圖書館、超市、寵物店、洗衣店等。按照去年底最新的估價，其每呎為650元，總價約136萬元。

據《澎湃新聞》報道，該幢豪宅的拍賣資料上附有相關裁判文書編號，但內容尚未公開。經與其他有關聯的裁定書及判決書交叉比對後，可認定其原屬於撫順東洲區前區委書記徐波所有。徐波犯受賄、貪汙、挪用公款、濫用職權、巨額財產來源不明等罪，涉案總金額近1億元，最終被法院判處無期徒刑及沒收個人全部財產。

徐波（前排左）最終被法院判處無期徒刑及沒收個人全部財產。（網上圖片）

徐波被指曾花費870多萬元為親朋好購置9處房地產，案發後其中6處已被查封。報道引述一名法官確認，是次5元底價的2100呎豪宅，正是涉案房地產之一，是當年徐波出資98.6797萬元買給女婿。

（澎湃新聞）