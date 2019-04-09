山東法院起標1.1萬拍賣尾數「55555」電話號碼　終以35萬元成交

中國人講求「好意頭」，包含諸如「8888」等吉祥數字或「連號」的貨幣、電話號碼等，往往能「炒」出一個好價錢。 在山東濟南，最近就有一個尾數「55555」的電話號碼被法院司法拍賣，短短12分鐘叫價就超過30萬元（人民幣，下同），最終更以353650元「天價」成交。

該手機號碼以35萬元成交。（網上圖片）

近日，山東省濟南市歷城區人民法院發佈公告，拍賣手機號碼「18653155555」，時間為4月8日上午10時起至4月9日上午10時止。根據司法拍賣網站上的信息，該手機號起拍價為11250元，每口叫價為200元。據了解，該手機號碼拍賣原因涉及民事糾紛。

在開始拍賣短短12分鐘，該手機號碼的叫價就已突破30萬元。最終經過107次出價，由一位用戶名稱「李自勝」的買家以353650元的叫價勝出。該手機號碼的「評估價」為12500元，僅為成交價的3.6%。

值得一提的是，該手機號碼曾在今年3月被拍賣過一次，當時以201650元的價格成交。但最終於3月21日判定交易未履行，才會重新拍賣一次。

手機號碼有價有市 「五連號」售價10萬元起跳

據了解，內地將尾數相連的手機號碼視之為「靚號」，全部「有價有市」，相同數字越多，號碼的「價格」就越高。兩個一樣的數字是「對號」，3個一樣的數字叫「豹子號」，4個一樣的數字叫「炸彈號」，如果是5個以上一樣的數字相連，價格更是不菲。

內媒《海南特區報》就曾引述業內人士指出，「五連號」的號碼很難得，基本都要10萬元以上。