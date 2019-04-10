病童父親拾金不昧獲贈20萬公斤蘿蔔　善長30萬元買入半數助治病

好人好事！山東濟南一名2歲病童的父親，某日在路邊執到裝有2萬元（人民幣，下同）的錢包，拾金不昧主動尋找到失主，獲對方捐出20萬公斤蘿蔔，以協助籌集20萬元的醫藥費。 之後，遼寧大連一名男子看到相關報道，更特地到山東拿出30萬元購買10萬公斤蘿蔔，協助施救2歲患兒之餘，所購入的蘿蔔亦會全數捐贈。

悉唐紹龍的兒子剛剛2歲，因患有「嗜血細胞綜合症」，半年間已經住院7次，也因為沒有籌到20萬元押金遲遲不能進行骨髓移植手術。（網上圖片）

內媒報道，3月22日，家住山東濟南的唐紹龍帶著2歲患病兒子去醫院，路上撿到一個錢包，內有2萬元現金和數張銀行卡。此時，唐紹龍正面臨兒子手術費用不夠的困境，但面對這筆「天降橫財」，他卻拾金不昧，通過錢包內的聯繫方式找到失主丁翊龍。

丁翊龍拿回錢包後，發現錢包內的現金一分未少，讓他很驚喜，並當場拿出一筆錢遞給唐紹龍表示感謝。但唐紹龍堅決不收，兩人相加微信好友後便分別。

丁翊龍事後通過微信朋友圈獲悉唐紹龍的兒子剛剛2歲，因患有「嗜血細胞綜合症」，半年間已經住院7次，也因為沒有籌到20萬元押金遲遲不能進行骨髓移植手術。丁翊龍決定出手相助，因一時拿不出這麼多現金，便想到冷庫內有自家產的20萬公斤蘿蔔，遂決定將其全部捐給唐紹龍，讓他給兒子早日進行骨髓移植。

10萬公斤將無償捐贈

唐紹龍的故事獲得當地傳媒報道。時至3月24日，大連人朱占文看到報道後深深觸動，決定從自己公司拿出30萬元買蘿蔔，讓唐紹龍的兒子能第一時間進行骨髓移植。次日，朱占文特地趕往濟南，當場將30萬元現金交到唐紹龍手裡，購買10萬公斤蘿蔔，並表示會繼續關注孩子的後續治療。

據了解，朱占文購得10萬公斤蘿蔔後，已通過當地媒體和社會福利部門將部分捐贈給當地的養老院、福利院，剩下的也將無償捐贈出去。

錢包失主丁翊龍贈20萬公斤蘿蔔致謝。（網上圖片）

事主自言十分驚訝 會帶兒子親自道謝恩人

唐紹龍事後對傳媒表示，當時他撿到那個錢包，看到入面的現金後，心中十分「糾結」，也覺得很「誘惑」，但他轉念一想，這個錢包是在醫院附近撿到的，可能也是別人的「救命錢」，不能為了自家孩子治病，就貪了別人救命的錢。於是，他決定把錢還給失主。

當丁翊龍說要捐贈給他20萬公斤蘿蔔時，唐紹龍開始有點不敢相信。後來，他又在醫院收到朱占文30萬元採購款，更驚訝得說不出話來。除此之外，還有很多有心人紛紛採購蘿蔔和捐款給他。他直言，不知道以後該怎麼回報這些好心人，但他一定會把這些愛收藏好，等孩子長大了講給他聽，更會把這些愛盡最大可能地傳遞出去，回饋社會。

唐紹龍的兒子在今日準備做手術。他表示，等病好出院，要帶孩子親自感謝恩人。

（齊魯晚報、半島晨報）