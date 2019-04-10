杭州3歲女童模拍照中遭狠母踢踹　網友怒批：當搖錢樹嗎？

昨日（9日）一段女童被一名女子從後踢踹的短片在網絡流傳，後來證實腳踢女童的女子正是女童母親，事件引起網民的憤怒。 今日，女童母親通過微博發布道歉聲明，稱絕無虐童之意，只是在溝通教導時動作稍大，絕無傷害女童之意，又指事後受到網絡暴力欺凌。

被母親踢踹的女童妞妞。(網上圖片)

有網友指妞妞的左腳被踢後有瘀青，妞妞的母親否認。(網上圖片)

片段所見，一名年約3歲的女孩拿着手提袋向前走，身後跟着一男一女在拍攝照。女孩走了兩步後把手提袋放在地上，身後白衣女子，亦即是小女孩的母親，突然上前腳踢女孩。女孩被踢後未能站穩，向上走了兩步。

據內媒報道，被踢女孩名叫妞妞，當日正在擔任模特兒，為商品拍攝。事情爆出後在微博引發網友憤慨，批評該名母親粗暴對待孩子，涉嫌家庭暴力；也有網友質疑該母親利用孩子賺錢，剝奪孩子正常的童年生活：「靠著孩子掙錢的窩囊廢 」、「合著孩子是他們的賺錢工具」、「在外面都踢，在家呢？懷疑不是第一次吧」、「想到他們這麼小就要這麼辛苦不分晝夜不分季節的拍攝，而且基本都是大人安排而不是自己意願，就覺得也很心酸」。

此外合作商家也被網友人肉出來。負責人在微博發文表示委屈，他們與妞媽是合作關係；拍攝氣氛也是很好的，用講故事和糖果來哄妞妞，影片中是妞媽自己拍攝，「沒想到妞媽會通過這樣的方式讓孩子拍出照片好看」。目前決定和妞媽解除合作關係。

妞妞的母親今日發出道歉聲明。（網上圖片）

杭州婦聯正調查是否涉及家暴

今日凌晨，妞妞母親在微博上發道歉聲明，稱「兒女皆為父母心頭肉，疼愛有佳，絕無所為虐童之意」，又指事發當時，在溝通教導中動作稍大，絕無傷害的想法，造成網友的誤解，她深感抱歉。她接受傳媒訪時又指，妞妞出道半年，還未到入讀幼稚園的年齡，又強調夫婦二人都有工作，反駁網民指利用女兒賺錢一說。該女子亦透露自己遭遇了網絡暴力，有人威脅要封殺她。

杭州市婦聯正在進一步核實該母親是否涉嫌家暴，如果查證屬確實，婦聯將聯合公安機關採取相關行動。

（綜合報道）