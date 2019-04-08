北京疑再有幼兒園老師虐童　多名孩童臉手臀有針拮傷痕

著名辦學機構、在美國上市的「紅黃藍教育」，旗下北京朝陽區新天地分園前年（2017年）被揭發虐童事件，幼童被教師針拮、餵食成份不明藥片等，引起社會嘩然。 事隔兩年，北京再有幼兒園虐童事件曝光。位於通州區的星河國際幼兒園，近日有多名學生家長表示，子女身上出現多個針孔，懷疑被一名老師用針拮傷。

涉肩幼兒園多名孩童稱被老師用針拮傷。（網上圖片）

最早揭發事件的是女童程程（化名）的母親。4月6日，程程母親拿出針線縫衣服，沒想到女兒一看到針就嚇得躲到門後，還大哭起來。程程母親見狀立即詢問女兒，程程回應道，幼兒園老師不久前用針拮過她。

程程父母之後檢查女兒的身體，發現臀部有幾個小針孔，表面已經結痂。他們問女兒為什麼會被老師拮，女兒卻說：「這是老師和我們之間的秘密」。程程母親後將女兒傷處的照片發到微信家長群裡，立即引起其他家長的注意。截至4月8日早上，已有包括程程母親在內的6位家長發現子女身上有疑似被針拮過的傷痕。

4名家長就事件報警

目前，4名家長就事件報警，並帶子女去醫院驗傷。經通州區潞河醫院醫生檢查，已經有4名孩童開出診斷證明，他們的手部、面部、臀部都發現針孔。警方將根據醫生開出的診斷證明，請法醫進行傷勢鑑定。

有涉事家長表示，他們的子女介乎4歲至5歲，在幼兒園上中班，而用針拮孩童的是班上的一位劉姓老師，平時給人的印象不錯，此前亦沒有發現對方異常。目前，報警的家長們還在等待法醫的鑑定結果和警方的調查結果，之後再與校方談判。

位於北京通州區的星河國際幼兒園疑發生虐童事件。（網上圖片）

園方：相信老師人品 絕無可能用針拮孩子

據了解，該幼兒園是民辦（按：私營）幼兒園，分為普惠園和國際園，普惠園的收費比較便宜，每月900元（人民幣，下同），國際園的學費每月3800元。而幾個疑似被拮傷的幼童，都是國際園的學生。

園方事後向傳媒表示，已經知道家長們反映的情況，亦已經跟涉事老師核實，目前沒有任何證據能夠證明是老師用針拮傷兒童。園方又指，他們已經配合警方調查取證，待結果出來後，會向家長和社會一個答覆，「幼兒園裡的監控視頻都是實時開放的，主班老師也是我們精挑細選的，我們相信老師的人品，可能會對孩子比較嚴厲，但用針扎孩子絕無可能。」