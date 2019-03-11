台再爆幼稚園虐童　逼4歲童仰後撐地兼狂拍臉　尿床罰坐鞋櫃一周

台灣桃園中壢一名家長昨日（10日）在「靠北惡質幼兒園」Facebook貼文指出，去年8月送4歲幼兒到幼兒園上課，孩子連哭兩個月，本來不以為意，後來孩子學習情況不對勁，經調閱園方2天監視器畫面，發現老師體罰幼兒，雖向桃園市府反映，但已超過半年，未見開罰行動，痛斥市府是兒虐不斷的最大推手。 桃園市教育局回應，獲報後即偕同社會局派員調查，並依法予以糾正，而家長已向老師提告，目前進入司法程序，市府將持續追蹤。

閉路電視拍到的懷疑虐童片段（點圖放大）↓↓↓

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該名家長在Facebook指出，去年8月間送4歲孩子到中壢一家幼兒園上課後，孩子每天出門上學天天哭，連哭兩個月，本來不以為意，但發現孩子三不五時就發脾氣、做惡夢、早上起床又哭著說不要去上課。有天小孩提到，「老師會打人，我會被老師處罰不能玩，早上都要罰走操場，因為老師說我認不得名字、不會畫畫、不會數學」，小孩說「尿床會被罰一星期早上不能玩，要坐在鞋櫃上，週五玩具日也不能玩」。

去年10月26日，小孩回家哭著說「老師把我的作業本丟到垃圾桶裡」，因此要求園方調出監視器畫面給，卻讓該名家長「看得心都碎光光！」

家長指稱，該名幼兒園老師於事發後已離職，但該起事件經園長通報社會局，到現在過了數個月，遲遲看不到政府的動作。社會局推託說家長不能申訴，要走法院提告，教育局說已稽查幼兒園，要等社會局的結果下來，結果教育局社會局都在等對方開罰。

桃園市教育局表示，去年接獲通報後即派員前往調查，經了解該名教保員確有疏忽不當之處，依兒童及少年福利與權益保障法移社會局處理，經社會局調查後，依據情節輕重，依兒權法第49條第2項規定發文予以糾正。若情節重大，除依法可處新臺幣6萬元到30萬元以下不等罰鍰，教育局也將通報不適任人員，不得在幼兒園任教。

教育局表示，目前該名教保員已於去年10月底離職，據了解家長提出告訴，現在已進入司法程序，教育局將持續追蹤，以維護幼兒受教權益。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】