【清明節】北京村民盜賣祭祀菊花　有人偷生果稱「吃祭品防疾病」

在清明時節，在北京的一家公墓裏，當掃墓人士在墓前獻上菊花並祭掃完畢離開後，一名男子迅速到墓前收起祭品，離開墓園。隨後，這些菊花回到路邊的祭品攤，以15元（人民幣，下同）一枝的價格吆喝出售。 有內媒報道指北京非市屬公墓存在盜賣祭品現象，參與盜賣的多是附近村民，這些村民組成團隊分工行動。

在北京的德陵公墓，掃墓人士將供品切開，把花瓣掰碎，避免被別人收走。（《新京報》）

《新京報》報道指，在北京的德陵公墓，由於盜賣祭品的情況嚴重，公墓的工作人員會提醒掃墓人士，「最好將花瓣揉碎撒在墓碑前，水果剝開或切塊，不然可能會被人拿走」。然而這並不能阻止祭品遭到盜賣。

盜賣集團公然開著汽車或電動三輪車進入墓園，盜走墓碑前的祭品。盜賣集團會將盜走的鮮花分揀成單枝和花束，運出墓園後，單枝菊花直接送到門口攤位上，以15元一枝的價格出售，花束則拉回家包裝後再賣。一個祭品攤的攤主稱，從墓園裏拉出來能賣的主要是鮮花。平時每天能從墓園拉四車花。清明節期間至少可以裝八車以上，大部分都可以拿來二次出售。

在北京的德陵公墓，一名女子將墓碑旁的花束收走。（《新京報》）

村民偷走水果：吃祭品可以預防疾病

除了鮮花，還有附近村民在墓園內偷走水果。一名老人面對內媒記者質問時稱，在當地有吃祭品可以預防疾病的說法，所以平時就來「取點水果」。

對於盜賣祭品現象，公墓管理方解釋稱這種情況由來已久，盜賣者不好辨認，日常巡視人手不足以控制，管理困難。

報道又指，北京市的市屬經營性公墓均配備保安24小時巡邏，墓園也裝了監控設備，能有效防止外人進園偷盜。一些非市屬公墓的管理和服務水平則參差不齊，盜賣現象也多出現在此類墓園。

（《新京報》）