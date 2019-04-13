【張冠李戴】湖南高院一判決書驚現317處錯誤　60畝土地變20萬畝

據內媒《華夏時報》12日揭露，湖南省高級人民法院2014年出具的一份33頁的民事判決書中，竟出現多達317處筆誤，平均每頁出錯9.6個。

在判決書中，除了出現標點符號、病句等低級錯誤外，機構名稱、涉案金額等內容也錯得非常離譜，將「38891407元」判成「38891407萬元」，幾千萬債務瞬間上升至天文數字，但利息「59.1407萬元」卻寫作「59.1407元」。

此外，判決書中還將60多畝土地寫成20萬畝，令涉案土地直接橫跨四省。而債權人「工行五一路支行」，在判決書中被張冠李戴，被寫作「建行五一路支行」。

在這份判決書中，頁面上紅色的更正筆記看上去密密麻麻。（華夏時報）

報道稱，判決書事關一起國有土地使用權轉讓合同糾紛案。從原告金霞公司提供的這份判決書中看到，筆誤已經用紅筆進行過更正，不少頁面上的紅色手寫筆記看上去密密麻麻。

舊事如今再被重提，湖南高院13日則回應稱，案件在二審期間，發現判決書存在諸多文字錯誤，已於2015年11月10日以補正裁定的方式對該判決書中的23處（含重複出現的）錯誤予以糾正，同時啟動了問責程序，對承辦該案件的法官進行了嚴肅處理，並登門向當事人道歉。

（綜合報道）