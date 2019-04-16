貴州一微信公眾號轉載澎湃新聞文章　被控侵權索賠一萬元

去年初，貴州凱里地區的微信公眾號《凱里人論壇大健康》轉發了《澎湃新聞》的一篇文章。 最初平安無事，不料一年過後，聲稱對文章具有著作權的上海東方報業公司，將凱里人論壇告上了法庭，並拒絕和解，堅持要索償一萬元人民幣。

《凱里人論壇大健康》轉發了《澎湃新聞》的微信文章，更改標題為《舉手真的很神奇嗎？》。(網上圖片)

2018年2月10日，《凱里人論壇大健康》轉發了一篇題為《胸痛請舉手，抽筋請舉手……舉手甚麼時候成了萬能的神奇？》的微信文章，更改標題為《舉手真的很神奇嗎？》。這篇文章由《澎湃新聞》微信公眾號首發，也就是說，該公眾號具有該篇文章的創作權。

此文發布後，最初相安無事。但到了今年1月上旬，上海東方報業公司給《凱里人論壇》的辦公郵箱發來了律師函。該律師函指出了論壇嚴重侵權，並索賠3500元人民幣。到3月10日，論壇負責人張斌接收到了上海普陀區法院的傳票，對方將索賠金額提高到了10000元，對方在訴狀中聲稱，索賠金額包括經濟損失和維權過程中產生的費用。

《凱里人論壇大健康》目前已將轉發文章移除。(網上圖片)

被告堅持案件應在貴州法院處理

張斌聲稱，第一次收到被指侵權的電郵之後，已經將文章刪除，又承認有違法，但由於文章的點擊量不到十次，張斌向對方表示願意賠償500元但對方未有同意，未能達成和解。趙斌又已向上海方面提交了管轄權異議，因為爭議的文章是在貴州凱里轉發的，張斌認為應在凱里開審。

內地記者想聯絡上海東方報業公司的代表律師，但對方指暫時不方便回應。

（貴陽晚報）