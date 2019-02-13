安徽女發朋友圈曝光鄰居家暴孩子　被控名譽侵權判賠2千元

據內媒《澎湃新聞》13日報道，安徽一名性情耿直的女幼師因為反感鄰居夫婦「杖下出孝子」的粗暴教育方式，為了「伸張正義」，她將鄰居嚴管孩子的方式「圖文並茂」地放到微信朋友圈並進行抨擊，引起網民熱議。 惟鄰居個人信息在網絡曝光後，招來各種指責和謾罵。涉事夫婦二人憤怒之下，以名譽侵權為由將女幼師告上法庭。最終女幼師被判賠償精神撫慰金2000元（人民幣．下同）。

徐某在朋友圈曝光鄰居家暴孩子，最終被控告名譽侵權遭罰。（視覺中國/資料圖片）

報道稱，事發在2017年5月，女幼師徐某在家休息期間，發現鄰居錢某和范某的兒子突然跑到自己家的書房，並哭訴被自己父母打罵。錢某和范某發現兒子長時間未回家後報警求助，其後在徐某家找到兒子，並怪罪徐某知情不報。惟徐某被其激怒，反過來指責鄰居對兒子家暴的行為。雙方引發激烈口角後，徐某更掌摑了錢某一巴掌。

幾天後，徐某還在微信朋友圈發文曝光此事，內容為：「天下有這樣的父母嗎？鄰家的一對組合夫妻！這是後娘，初四初五（端午節）一連兩天，把孩子打成這樣！我實在看不順眼，昨晚打了這男的！」文中同時附有錢某和范某二人的日常照片5張和其兒子身上有傷痕的照片3張。

文章很快就引起網友的關注，隨即被轉發到當地的社區微信公眾號，各個網站引發熱議，涉事人的資料及照片也在網上迅速擴散傳播，持續發酵蔓延，令錢某和范某不斷接到指責和謾罵的電話，生活大受影響。

錢某和范某無奈之下選擇報警，並查出是徐某發文所致，其後決定通過法律途徑討回公道。幾番對簿公堂後，近日安慶市中級法院作出終審判決，判決徐某在涉事公眾號不少於5天的道歉函，並賠償原告精神撫慰金2000元。

（澎湃新聞）