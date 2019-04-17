【戲精】學韓劇偽造與海盜搏鬥被殺害　上海船員詐騙賠償被捕

上海船員張某為償還欠債，竟參考某齣韓劇的劇情，偽造與海盜搏鬥後被殺害的假象，騙取船務公司約80萬元（人民幣．下同）賠償金。張某事後與妻子搬到山東避居，及至去年7月，始被山東警方在排查省內可能存在雙重戶籍的情況時揭發真相。 目前張某已被上海虹口區檢察院以涉嫌詐騙罪批捕，認定其基本犯罪事實清楚，證據確實，且屬於數額特別巨大。

事發在2011年8月24日晚上，張某此前由於要支付妻子胡某的手費術而四出舉債，欠下10萬元的債務。再加上父親的柏金遜症、兩個孩子的學費，張某在經濟上承受巨大壓力。

張某在甲板上放置一件血衣，偽造與海盜搏鬥後被殺害的假象。（新京報）

張某行船時一有空閒就喜歡躲在船艙觀賞韓劇，結果意外發現某齣韓劇的劇情，是有船員發生意外事故後獲得巨額賠償。有見及此，張某就趁夜深其他船員入睡後，用針管在手臂上抽出鮮血，灑在置於甲板上的破爛衣服，營造出與海盜搏鬥期間意外被殺的假象。之後張某攜帶放入防水袋的衣服、身份證、現金等簡單行李跳海逃走。為讓父親幫忙隱瞞，張某謊稱是在船上殺人，要躲避一段時間。

上海警方登船調查，發現血迹的分布有違常理。（新京報）

在本該值班的時間不知所蹤，船長遂派人到張某房間尋找，其後更在翌日凌晨靠岸後發動全船人尋找，最終就在甲板上找到大量血迹和血衣。惟上海警方登船調查，發現血迹的分布有違常理，只將案件定性為疑似被侵害案件。但鑑於張某是在工作期間失蹤並假設死亡，船務公司最終與張某家人達成和解協議，賠償約80萬元。

時隔7年後，張某終向警方投案自首。（微博）

張某事後帶同妻兒在山東東躲西藏生活長達7年，一直靠做散工度日。及至去年7月，山東警方對省內戶籍人口可能存在「雙重戶籍」的情況進行大數據排查，過程中發現張某有可疑。張某向警方坦承自己擁有雙重戶籍，並在同年11月27日上午投案自首，供出7年前犯下的罪行。

（檢察日報）