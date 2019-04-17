聲稱擁有版權被侵權　深圳3人勒索多間網店要求「授權費」被判刑

視覺中國深陷版權風波，被質疑壟斷圖片資源，且以保護版權為名行敲詐勒索之實。 無獨有偶，深圳福田法院近日以敲詐勒索罪，一審判處3名被告有期徒刑3年6個月至1年5個月，並處罰金。 該3名被告偽造公司印章及相關國家機關證件印章，通過向阿里巴巴發起知識產權投訴，勒索多間網店要求支付相關圖片的「授權使用費」。

其中一名受害者蘇先生是在天貓上經營手錶銷售業務。為讓版面變得漂亮，蘇先生放有一張從網上找到，沒有任何標誌的手錶錶芯圖片。惟網店後來突然被查封，蘇先生查詢後發現竟是被某科技公司，以擁有圖片版權為由投訴侵權。蘇先生主動聯絡，對方強調不能刪除圖片了事，必須支付3萬元（人民幣．下同）以獲得授權。蘇先生無奈下應要求支付費用，始獲撤銷投訴。

夏某等人以被侵犯版權為名，勒索淘寶、天貓等網站的網店，要求支付所謂「授權使用費」。（資料圖片）

相繼有多名網店被敲詐勒索後，疑犯夏某等3人終在2017年8月落網。據深圳檢方介紹，夏某等人成立一間科技公司後，通過向阿里巴巴官網發起知識產權投訴，謊稱被網店的宣傳圖片侵犯版權，又或謊稱被商品侵犯註冊商標權。受害網店遍布全國，夏某等人至案發時已非法所得約12萬元。

檢方認為，合法擁有知識產權依法應當予以嚴格司法保護，但夏某等人偽造相關資料，利用受害網店上的商品宣傳圖片，可能只是在互聯網上隨意下載的把柄，逼迫支付所謂的「授權使用費」，否則網店就有可能被撤銷下架。夏某等人所為已構成敲詐勒索罪，依法應當接受法律的懲處。

（深圳大件事）