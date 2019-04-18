安全帽對碰：領導版「秒碎」工人版　拍片者事後刪片「我要生活」

日前，內地網絡熱傳一段影片，片中一般工人的安全帽和領導的安全帽相撞，結果工人的安全帽一撞就碎。有記者搜索發現，網上銷售的工人保險帽價格只有幾元錢。有網民表示，此類保險帽無法起到保護作用，這根本是「圖財害命」。 不過，17日，拍攝影片的工人竇師傅改口稱，黃色安全帽不是工地派發而是「自己購買」，而他拍攝的有關保險帽的影片也已經刪除。竇師傅說，他「要生活」。

竇師傅先後拍攝過數條影片反映安全帽問題，不過現在已經全部刪除。（影片截圖）

在前述的影片中，一名男子兩支手分別拿著工人使用的黃色安全帽，以及領導使用的紅色安全帽，將二者用力相撞後，黃色安全帽上出現一個明顯的大洞，帽體幾乎瞬間碎裂，但是紅色安全帽卻依舊完整。

拍攝視頻的竇師傅稱，拍攝所用的安全帽是工地發的，不結實的安全帽「就是塑料，一碰就碎」，但是，「就沒人管這事」。

該影片在內地網上廣泛流傳，許多網民怒斥資方視人命如草芥。事件還驚動了中國應急管理部，該部17日在微博指出，「如果連工人的安全帽都不安全，又怎麼能夠實現生產安全呢？落實企業安全生產主體責任，決不能流於形式，浮於表面。」

據了解，根據最新的中國國家標準GB2811-2007，安全帽要具備沖擊吸收性能、耐穿刺等多種性能，大陸《頭部防護 安全帽選用規範》第4.2條，關於「安全帽的判廢」的規定包括，「安全帽部件損壞、缺失，影響正常配戴」、「安全帽受到強烈衝擊，即使沒有明顯損壞」等。

不過，記者在網上搜索安全帽發現，最便宜的安全帽只要幾元錢，銷量最高的店鋪月銷超過2.5萬，而這些店鋪的銷售者都稱符合國家標準。

17日，拍攝影片的竇師傅突然改口稱，黃色安全帽系自己購買。此外，竇師傅刪除其帳號下此前發的3條有關安全帽品質的影片，他說「我要生活」。