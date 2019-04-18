【波士頓馬拉松】90名中國跑手偽造報名成績　有華女請槍代跑

第123屆波士頓馬拉松賽北京時間前天 (15日)晚上，這項全球性的馬拉松盛事吸引近千名的中國跑手報名。 但有網友就爆出，有約90名中國跑手是透過偽造馬拉松成績證名，去騙取報名資格；另外，亦有一名女跑手聲稱找了朋友代跑了波士頓馬拉松，並在網上炫耀獎牌。

有業內人士指控旅行社與部份跑手聯合偽造證書，欺騙組委會，獲取波士頓馬拉松的參賽資格。（網上圖片）

今屆波士頓馬拉松有30234名選手成功報名。其中中國跑手就有951名，這一數字比2018年的682人增加了40%。不過，部份中國跑手的報名成績受到質疑，一位業內人士在社交平台指控有旅行社與部份跑手聯合偽造馬拉松成績證書，欺騙組委會，獲取參賽資格，共涉及90多人，業內人士又聲稱已經有專人搜證，令到事件更受關注。

波士頓馬拉松是世界上參賽門檻最高的馬拉松比賽，對不同年齡層、不同性別都有具體的報名成績要求，由於報名者眾多，即使成績達標也不意味着會報名成功，只有成績更好的報名者才能優先被選入。

有來自北京的跑手被指實際完成賽事的時間，與報名成績相距甚遠。（網上圖片）

跑手成績與報名成績有異

翻查今屆大會公佈的成績，部分跑手的確有異常，例如編號為 13075號的女性選手，報名成績在3小時35分之內，但最終完賽成績就用了6小時11分13秒；還有一位編號為 901號男性選手，報名成績在3小時05分以內，但最終用了5小時26分42秒完成賽事，據了解，這樣的情況並不在少數。

中國之聲的記者指，波士頓馬拉松報名程序簡單，成績毋須核實。（網上圖片）

旅行社代辦報名 五萬元一位

中國之聲的記者其後致電多間旅行社查詢，其中一間一家名為炎爾體育的旅行社就聲稱可以保證選手不需要提供成績單就能成功報名參加波士頓馬拉松。旅行社方面索價五萬元人民幣的報名費，並未包括住宿及機票，至於為何能成功報名，旅行社未有詳細交代。

此外，賽事的報名程序相當簡單，除了填寫一些基本資料外，上傳一張符合規定的電子成績單就行了。而這些成績證明，用最簡單的電腦改圖技術也能偽造。

有女跑手疑似未有參賽，但就在網上炫耀波士頓馬拉松的獎牌。（網上圖片）

華女請槍被聲討

除了偽造報告資格外，亦有類似請槍代跑的情況。有一名中國女網友在社交媒體炫耀一個波士頓馬拉松的獎牌，並聲稱是有朋友代自己跑了波士頓馬拉松才獲得獎牌，又指自己只差倫敦馬拉松未曾參加，事件引發其他網友熱烈聲討。

有馬拉松圈內人士認為，造假、替跑等現象必然會為馬拉松運動造成負面影響，同時也會帶來更嚴厲的監管，甚至有些地方、有些政府舉辦類似的賽事，會投鼠忌器，降低舉辦賽事的熱情。

（中國之聲）