【倫常血案】回家忘記買雞髀　安徽丈夫遭憤怒妻子一刀捅死

此前在台灣，新北市一名林姓男子因「肉圓沒加辣」暴打妻兒引起眾怒。在大陸，近日也發生了因食物「反面」的家庭慘劇，安徽合肥廬江縣一名羅姓女子因為丈夫吳某忘記買雞腿回家而大怒，爭吵後竟用刀捅死殺死丈夫。

「雞髀血案」的當事人吳某（右一）和羅某（左一）是夫妻，惟妻子竟將丈夫一刀捅死。（影片截圖）

根據吳男母親憶述，事發在13日晚上，羅女要求在外應酬的吳某買雞腿回家給她吃。惟吳男因工作繁忙忘記此事，回家夫婦二人開始爭吵，一路吵到公寓樓下，甚至在街邊毆鬥，羅歐隨後回家拿出水果刀，下樓一刀把丈夫捅死。

據其親友透露，羅、吳二人是自由戀愛，結婚後育有一男一女，原本是一個幸福的小家庭。但親友認為吳男太過寵愛和遷就妻子，就算被言語暴力和掌摑，吳男都忍氣吞聲，所以導致羅女脾氣愈來愈差。

死者家屬表示，吳男平時太過寵愛和遷就妻子，被家暴也吞聲忍氣。（影片截圖

另據吳的鄰居透露，吳男自幼喪父，依靠母親一人把他及4名姊姊撫養成人，故吳對母親極為孝順。或因婆媳關係的問題，先前羅女曾提出讓婆婆住在密不通風的儲藏室，但吳男反對，導致兩人關係愈來愈惡劣，最後因為「買雞腿」這件小事釀成悲劇。

據悉羅女現正被刑事拘留，案件仍在調查中，同時也引起網民熱議：