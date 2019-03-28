湖南擬將男性納家暴保護對象　可向婦聯求助

湖南省十三屆人大常委會第10次會議日前在長沙開幕，其中一個焦點是審議《湖南省實施〈中華人民共和國反家庭暴力法〉辦法（草案）》的二審稿。 二審稿作出多處修改，擴大家暴定義和家暴受害人範圍，男性被納入家暴保護對象，同樣可以向婦聯求助。

據了解，草案一審時，男性是否納入被保護對象是其中一個爭議焦點。一審稿提出各級婦女聯合會應當「為受害婦女提供服務和支持，維護婦女合法權益」，結果二審稿就改作「為受害人提供服務和支持」。

長沙天心區反家暴基地負責人鄒美紅認為，如此一來將會更加全面，「當今社會不是只有婦女才是受害者，還有老人家及軟弱的男士也是受害者。」

社會觀感以為只有女性才會被家暴，但實際上男性亦有可能成為家暴的受害者。（視覺中國）

此外，一審稿提出各級工會、共青團、殘疾人聯合會應當在各自職責範圍內，依法做好被家暴的工會會員、未成年或殘疾人士的合法權益維護工作，被認為是忽視同樣有機會被家暴的老年人士。該表述在二審稿中已加入「老齡工作機構」，並統稱作「家庭暴力受害人」。

在家暴定義方面，一審稿原本只稱是「家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為」。二審稿中則將「侮辱、誹謗、宣揚隱私、跟蹤、騷擾」等精神暴力納入其中。

（瀟湘晨報）