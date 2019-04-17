網友質疑借過生日收百萬補償　西安平治維權女車主放棄補過生日

發酵了一個星期的西安平治（內地稱奔馳）女車主維權事件，昨天（16日）晚間雙方達成了和解。女車主提出的8點訴求中包括補過生日。 不過有網友質疑女車主是否私底下與平治方另有補償協議，稱估計平治公司會在補過生日時，以生日費的名義給女車主百萬經濟補償。對此女車主及家人決定放棄補過生日。

當事人王女士與平治4S店西安利之星16日晚達成換車補償等和解協議。（澎湃新聞）

發酵了一個星期的西安平治（內地稱奔馳）女車主維權事件，昨天（16日）晚間雙方達成了和解。當初女車主提出的8點訴求中與個人相關的部分已經全部兌現，其中包括平治方面的道歉、換新車、退還金融服務費，為女車主補過生日等。面對和解結果，女車主王小姐和家人都表示滿意。

不過有網友質疑女車主是否私底下與賓士方另有補償協議，稱估計平治公司會在補過生日時，以生日費的名義給女車主百萬經濟補償。

西安平治維權女車主放棄補過生日。（網上圖片）

今天（17日）下午，女車主家人陳先生（化名）告訴內媒記者，鑒於網上有關言論，兩人商議決定放棄補辦生日會這條補償。「我們覺得這個生日還是不過了，准備自己出去放個假。」

他表示不會為了一筆經濟補償而損害自己的信譽，對收獲了現在這樣的「戰果」已經很滿足了，並對網友們的支持表示感謝。

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