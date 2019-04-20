無牌駕駛被截查　河北女司機用丈夫車牌扮「變性」：我全身都割了

日前，河北邯鄲一名董姓女子被交警截查，無牌駕駛的她為逃避處罰，竟然出示自己老公的駕駛執照，冒充男人並對交警撒謊，稱做了變性手術。

交警仔細對照自稱「變性」的女子和她出示的駕駛執照。（影片截圖）

據內媒報道，事發在周二（16日），邯鄲交警在路口檢查來往車輛時，發現一輛白色私家車突然靠邊停車，認為事有蹊蹺，於是上前要求司機出示證件。被截查的女司機董某當時出示了一本周姓男子的駕駛執照，解釋稱自己做了變性手術，因此樣貌與證件上的相片看起來不一樣。

交警經仔細對照後，認為臉容較清瘦的女司機，與證件上臉型肥胖的男子相片有天壤之別，懷疑是在冒充他人。惟董某辯稱減肥後瘦了很多，所以現在身材苗條。交警其後又質疑她頸上沒有喉核，聲音柔軟，不像有男性特徵。董某卻繼續撒謊，甚至振振有詞地稱，「割了！全身上下都割了！」董某聲稱，聲音傾向女性是因為手術做的好，所以看起來「完美無缺」。

女子謊言被各個拆穿後，遭受罰款和行政拘留的處罰。（影片截圖）

由於董某說話時目光閃爍，更多次「笑場」，令交警更加懷疑。後經交警與有關部門的多方核實，得到董某的真實姓名和資料，於是責令其配合執法。這時董某才說，因為忘帶駕駛執照想逃避處罰，所以就出示丈夫的駕駛執照並說謊。惟交警再用對方電話號碼進一步核查後，發現董某仍在撒謊，事實上根本沒有駕駛執照，亦未通過駕駛考試。

面對謊話連篇的董某，交警最後對其開出1000元人民幣的罰款，並處以行政拘留。

（綜合報道）