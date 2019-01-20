【Dare出事】天津漢冒充交警上路　自製罰款單卻因休閒褲「穿崩」

內地各種「造假」防不勝防，稍不注意就會上當受騙。近日，天津公安西青分局逮捕一名冒充交警實施詐騙的犯罪嫌疑人，而令人意想不到的是，其背後作案理由竟源於一場網絡賭局。

天津民警查看監控錄像，發現冒充交警的犯罪嫌疑人華某。（平安天津）

據「平安天津」微信公眾號周日（20日）消息，去年12月4日淩晨，一名貨車司機李某駕車行駛至天津市西青區外環西路與迎水道交口時，被一輛黑色大眾牌轎車攔停。一名身穿「警服」、胸掛「執法儀」、「警號為232014」的「交警」從車裡下來，稱李某的貨車載貨超高，需要扣押車輛，並迅速拿走李某的行駛證、駕駛證，轉身回到車上。

當時，李某聽到要被「扣車」，請求該「交警」網開一面。「交警」其後要求李某交最少500元（人民幣，下同）。李某只好通過該「交警」遞過來的微信付款二維碼，向其轉賬500元。事件發生幾天，李某回想起該「交警」當時穿的好像不是警方的褲子，而是一條休閒褲，認為事有蹊蹺，最終報警處理。

與網友打賭假冒交警成功贏「禮物」

接報後，天津公安西青分局開展偵查，通過查看監控錄像並結合其他證據，鎖定該區30歲男子華某有重大作案嫌疑，並在今年1月10日於其家中將疑犯抓獲。民警其後更在其居住地搜查出大量制服、反光背心、單警裝備、警用肩章、胸標、警號、執法記錄儀、罰款告知單等。

經訊問，疑犯華某交代自己做了十多年保安，公司派發了很多與警察制服相似的服裝。兩個月前，自己又從網上找人買了交警制服，並自己印製了罰款告知單。

問及為何假扮交警，華某稱自己平時愛玩網絡直播，因為和其直播間的粉絲網友打賭，如果他能假冒交警開出罰單，粉絲就給他刷「保時捷汽車」 、「真愛超跑」等禮物，華某覺得有錢賺便同意了。

目前，華某因涉嫌詐騙罪已被公安機關刑事拘留。

（平安天津）