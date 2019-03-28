【尷尬】女孩為搭訕靚仔交警假裝摔倒　交警：我有女朋友了

在斑馬線上小跑着的女孩突然摔坐在地，向正在執勤的交警伸手求助，卻很快被她的朋友扶起。原來，這名女子是用特別的方式，向這名帥氣的交警搭訕。

事發當天在該路口執勤的交警魏祺。（華商報）

陝西西安有一名張姓的士司機周二（26日）下午3點多駕車在路口等紅燈，這時斑馬線上突然有一個女孩衝向交警，然後跌坐在地，一隻手伸向交警，要求交警扶她起來。張姓司機說，交警當時正在執勤，女孩身後的朋友把她拉起後，她仍不罷休，與交警交談了幾句。

內媒記者找到當天在該路口執勤的交警魏祺。魏祺今年24歲，雙眼皮高鼻樑，皮膚黝黑，笑起來有一個酒窩。他告訴記者，事發當時女孩跑到他面前，故意坐在斑馬線上，她的兩個朋友就從後面把她拉起來了。隨後女孩走到魏祺面前，問他為何不扶她起來，「我說，你朋友不是拉你起來了嗎？她朋友就拉她離開了，她又從我身後繞回來要我電話，我說我正在執勤不能玩手機。」

女孩為搭訕靚仔交警假裝摔倒。（華商報）

交警：行為影響交通秩序

魏祺說，他是甘肅人，之前在山東讀大學，畢業後在上海實習了一段時間，今年到西安工作，主要是在大雁塔附近執勤，地點不定，「還沒結婚，有女朋友了，談了3、4年（戀愛）了。」

魏祺所屬交警大隊的其他警員說，之前隊裏也有別的警員在執勤時被女孩要過微信。交警部門就提醒市民勿用「假摔」等另類方式搭訕警員，影響交通秩序、危及道路安全。

（華商報）