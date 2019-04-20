疑為保證升學率　山東近百初三學生被班主任禁公開試須強制轉校

山東荷澤東明縣有中學被指為保證學校的升學率強行「分流」，禁止部分成續較差的初三學生參加中考（內地其中一個公開考試，類似香港以前的中學會考），且須轉校就讀，網傳有多達近百名學生受影響。 班主任起初聲稱是教育部門規定，但縣教育局其後否認，強調應遵循自願原則，是班主任誤讀政策，其目前已被向家長及學生賠禮道歉，同時不再擔任班主任。

涉事東明萬福中學。（微博）

據內地傳媒報道，此前有數名家長在網上發文控訴，稱東明萬福中學的校長及老師剝奪學生上學權利，「上課前班主任用攻擊性侮辱性的語言來羞辱那些學習成績差的學生，強制性退學不讓上學不讓參加中考」。其中一名家長更表示，有班級全級只有50多名學生，結果有20多人被班主任禁止參加中考。

數名家長在網上發文控訴。（微博）

班主任聲稱禁止成績差的學生參加中考是教育部門的規定。（微博）

內媒向東明縣教育局查詢後，分管副局長劉雪峰稱已派人調查，確認事件屬實，但強調並非局方的規定，是涉事班主任誤解政策，「這個班主任應該是對職業（學校）招生政策理解得不透徹，方法比較簡單（粗暴）。」

劉雪峰解釋，按照國家要求，職校與普通高中的招生要大致相當，所以前者今年要再擴招100萬人，「通過加大宣傳力度讓學生進行合理的分流。根據他的成績，如果你考不到普通高中，盡可能就可以選擇一些好一點的職業學校、專業。」劉雪峰重申，「正常情況下我們就是做宣傳，然後學生和家長自願選擇。作為學校要充分尊重學生和家長的意願。」

對於被質疑班主任此舉是按學校要求，用盡一切方法提高升學率，劉雪峰強調東明縣嚴格執行相關規定，不考核排名升學率，「現在省教育廳有明確要求，都不讓排名。我們貫徹執行都是很徹底的。」

（綜合報道）