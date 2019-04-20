【貪靚出事】隆鼻手術半年後　江西婦一個噴嚏打出染血紗布

江西南昌市民朱女士近日向傳媒投訴，去年花費近3萬元（人民幣．下同）做隆鼻手術，半年後竟「打了一個噴嚏，居然打出了那麼大一塊棉球（紗布）。」 不過做手術的醫美機構稱要調查清楚到底棉球從何而來，事實上紗布難以在人體鼻腔中長時間停留，「我們的呼吸是受不了的。」

朱女士是在去年10月接受隆鼻手術。（看看新聞）

據朱女士指，去年10月在一間名為「亞太醫院美容門診部」的醫美機構接受隆鼻手術。惟手術過後情況令人不盡滿意，且經常引起不適，朱女士遂先後多次向該醫美機構協商，接受修復。近期朱女士又再感到不舒服，醫生檢查時從外部沒有發現大問題，未料回家後突然打了一個噴嚏，噴出一團染血的紗布。

手術後朱女士卻經常感到鼻子不適。（看看新聞）

最終有一次打噴嚏時噴出一塊染血紗布。（看看新聞）

朱女士稱，其隆鼻手術共有3位醫生經手，從一開始「矽膠填充」改為「膨體填充」，故具體亦不知道紗布從何而來。但朱女士的鼻子事後滿布血絲，發臭發爛，甚至有鮮血流出，「這個時候我就意識到，應該是隆鼻產生。」

朱女士早在今年1月已與院方達成協議，雙方簽署「終結了斷申請書」。（看看新聞）

但醫美機構負責人卻稱，實際上朱女士早在今年1月與院方達成協議，雙方簽署「終結了斷申請書」。協議顯示，朱女士對手術效果不滿意，院方面退還1萬元費用，並與朱女士解除醫患關係，事後任何問題均與美容院無關，且放棄投訴。

負責人坦言，朱女士有簽署協議並獲得賠償，如今卻再索賠10萬元，令人無法接受，故希望能就紗布的問題提供相應證據，「首先要清楚這個紗布是人為的，還是我們弄的。這塊一定是要給個結果，我們希望她提供相應的證據，經過鑑定是我們的，我們不會逃避去承擔相應的責任。」

（看看新聞）