【平治新車漏油】女車主回應「欠債逾500萬」：將調查誰在誣陷我

平治西安女車主王靜的維權事件以雙方和解告終，但網上有人爆料稱這位女車主的公司拖欠逾500萬（人民幣，下同）的債務長達大半年。 事件引發網絡輿論熱烈反響，王靜今天（21日）向內媒記者表示，她個人沒有「攜款私逃」，沒有被追債，亦未曾躲起來逃債，呼籲相關部門協助其律師調查出誣陷她的人。

平治車維權事件中的女車主為其公司經營的美食廣場開業剪綵。（紅星新聞）

據內媒早前報道，在平治車事件中被稱為「維權女王」的王靜是上海競集文化發展有限公司的監事。該公司經營的一家美食廣場去年6月在上海開業。但至今年3月，這間美食廣場就因拖欠物業費被告上法庭，多名商戶和供應商亦自稱被騙。據催債者統計，上海競集文化發展有限公司至少拖欠了575萬元。

參與談判的多名商戶稱，警方認為系經濟糾紛，未予立案。據悉，美食廣場目前已經人去樓空。除了商戶和供應商外，該公司10餘名職員也在討薪，並已申請勞動仲裁。

女車主此前指，新買的平治車還未駛離門市，引擎就開始漏油，且無法退款或換車。她為了維權將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。（影片截圖）

律師：不排除對「爆料者」提告

對於王靜捲入的欠款糾紛，其代理律師周兆成指出，「爆料者」切莫以維權為幌子，利用其委託人「西安奔馳女車主維權」的熱度惡意炒作、在網上洩露個人私隱，進行人身攻擊，公然散布王靜個人身份證資料，將原本普通的民事糾紛說成是「刑事犯罪」。對於惡意「爆料者」、傳播者等，律師團隊不排除代王靜報案或提起侵權訴訟。

他說，該案屬於民事糾紛而非刑事犯罪，這已被上海徐匯警方證實。「作為代理律師，我們也督促王靜所任職公司盡快拿出誠意，與民事合同糾紛另一方進行溝通，希望雙方能夠在法律的框架下依法解決糾紛。」

女車主：個人私隱和名譽權遭侵犯

王靜本人對此指出，她只想安靜過日子，「為何硬要扣一個詐騙犯的帽子給我，並且把我個人信息全部發在網上，請問，誰來保護我的安全？」她認為，網絡言論是自由的，但不應該利用網絡造謠侵犯其私隱和名譽權。

王靜的男友陳先生（化名）表示，目前正在配合律師做證據收集和準備的工作。「我們已經把企業相關的材料和證據交給了律師，先把人和企業分開，然後再把企業的糾紛拿出來說一說，誰對誰錯，誰在撒謊，誰應該賠償誰的損失。」

（北京頭條）