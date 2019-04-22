【冷血】河北4歲女童在家門前被鄰居拐走　5分鐘內慘遭割頭分屍

上周日（14日），河北省雄縣雄州鎮馬蹄灣村發生一宗骸人命案。一名4歲女童在家門前玩風箏，突然被鄰居女子拐到自家庭院，短短5分鐘內慘遭割頭殺害。

遇害4歲女童李欣。（網上圖片）

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4月14日下午4時左右，4歲女童李欣（化名）和祖母劉敏（化名）一起在家門口玩風箏，因為怕李欣會冷，祖母入屋為她拿衣服。但她一入屋，就聽見李欣的哭喊聲，跑出門口時已不見其蹤影。

一位鄰居對劉敏說，李欣剛被另一位鄰居宋芳（化名）招手呼喚過去，宋芳隨後抱起李欣進入自家院子。劉敏趕去推宋芳家的院門，卻發現大門被鎖上；她再繞到後門，透過玻璃一看，只見孫女已頭、身分離。劉敏稱，從李欣被抱走到身首異處，只有不到5分鐘的時間。

劉敏通知丈夫李政到場時，只看到廚房地上一大灘血，原來宋婦已將李欣的頭部藏在院子的一個木櫃裡、身體藏在廚房灶台內，並且用東西包裹好。直到警方接報後到場才尋獲屍體，並將宋芳拘捕，案件正在調查中。

兇手疑有精神問題 曾在家門前追斬別人

有村民表示，宋芳現年50歲左右，長得很漂亮，年輕時被現在的丈夫「拾來」，與他育有一名兒子，現在還有一個年約3歲的孫女。村民認為她可能是被拐賣或下藥，精神上受了刺激，「有點兒不太正常」。她在幾年前曾在家門口追斬別人，但是沒斬到。除此以外，也未聽說宋芳有過其他更過分的舉動。

遇害女童家屬不相信宋芳精神病發作，「她一直在吃藥，很長一段時間沒什麼事兒了。」李政認為，宋芳當時把門栓上，又懂得把屍體分開收藏，行為是有意識、有邏輯的。

如今，宋芳家已被警方貼上封條，大門口被李家人拉起白色橫額「償我女兒命，還我侄女公道」。李政直指，宋芳是否有精神病，要有權威的鑑定。就算她精神有問題，也應該有人監護，但宋芳殺人的時候，她家中卻沒有其他人在，「我孫女不能就這樣白死，一定要為她討回公道。」