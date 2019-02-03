【台南分屍案．有片】吳男疑分屍後戴頭盔買清潔劑　CCTV畫面曝光

台灣台南驚傳恐怖情人分屍案，涉案吳姓疑兇昨晚（2日晚）經法官裁准收押禁見。吳姓疑兇1月8日於台灣東區租屋處涉嫌勒死女友後，翌日到東區一家商店購買4瓶清潔劑、一包黑色大型塑膠袋影像今天曝光，吳犯案後戴著安全帽購物，動作冷靜，看不出來有何異樣。

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吳姓疑兇昨晚（2日晚）經台南地檢署檢察官訊問後，涉殺人、損壞屍體等罪。由於案情嚴重，且有逃亡、滅證之虞及滅證的事實，向台南地院聲請羈押，經法官裁准羈押。

台灣檢警調查，台南吳姓男子（31歲）在螺絲工廠擔任作業員，與在酒店上班張姓女子（43歲）傳出姊弟戀，卻同時劈腿4名女友，1月8日張女談分手並要外出找友人引發醋意，吳涉嫌徒手將她勒斃，買鋸子及塑膠袋，隔天在浴室內將軀體肢解成7大塊，分3袋放入整理箱，開車載至台南市東區巴克禮公園附近草叢棄屍後照常上班。

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2月1日清晨員警尋獲死者轎車，發現車子遭清洗過痕跡，檢方發出緊急拘票逮人，吳才承認犯案，台灣檢警依殺人罪嫌法辦，檢察官並以吳所涉殺人罪嫌，為最輕本刑為有期徒刑5年以上重罪，向法院聲請羈押獲准。

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