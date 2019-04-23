【東施效顰】尚未交付就要先維權　南京女業主坐爛樓盤模型被刑拘

此前陝西西安平治女車主以一招「坐引擎蓋上維權」成功奏效後，意外掀起一股模仿熱潮，各地都出現民眾以類似的方式維權。 江蘇南京近日就有一名女業主，因不滿樓盤實際情況與銷售時不同，逕自坐在樓盤模型上維權，惟最終涉嫌故意毀壞財物罪，目前已被警方刑事拘留。

宮女士爬進樓盤模型並坐下抗議。（影片截圖）

事發周日（21日）下午3時許，南京鼓樓區警方接獲報案稱有人鬧事，故意損毀樓盤價值不菲的宣傳用模型。警方趕到現場後，發現有一名女子正坐在模型上，情緒十分激動，其周圍部分模型已經被損壞。

該女子姓宮，聲稱遭遇消費欺詐。宮女士指，雖然樓盤仍未交付，但從相關渠道獲知實際情況和銷售所說的情況不符，希望發展商能夠整改。據警方引述，「（發展商）承諾的三層玻璃變成了單層，業主要求小區做到人車分離，包括自行車（單車）電動車和汽車都需要進到地下車庫；業主還反映電梯（升降機）的體積比較小，會對搬家造成困擾。」

樓盤模型被宮女士坐爛。（影片截圖）

惟警方經進一步了解後發現，宮女士所說的情況，實際上均未有在合約中明確約定，最終宮女士被警方好言相勸長達2小時始願離開。樓盤模型維修方事後在現場測量及檢查，初步確定被毀壞的部分，維修價格約要5萬元人民幣。目前宮女士涉嫌故意毀壞財物，已被警方刑事拘留，案件正在審理之中。

（江蘇網絡電視台）