【塵肺病維權】湖南工人南下聲援被阻　聯署致信全國總工會促放人

內地長期關注工人權益的媒體《新生代》，3名編輯危志立、柯成兵及楊鄭君自上月中被深圳警方帶走後引起各方關注，及至月底有過百名湖南塵肺病工人欲南下深圳聲援，同時要求落實賠償，未料卻在火車站被攔截，逼迫放棄上訪。 數十名塵肺病工人再於上周聯署致信中華全國總工會，要求釋放危志立等人，海外著名左翼學者David Harvey、Eli Friedman，以及關注中國女權運動的作家Leta Hong Fincher亦有拍照聲援。

David Harvey等海外人士拍照聲援危志立等人。（網上圖片）

過百名湖南塵肺病工人在3月27日欲南下深圳聲援，要求兩地政府落實賠償，同時釋放危志立等人。該批工人未起行就在火車站遭當地信訪辦派人攔截，並回應指10天內會有答覆。惟至4月9日，未見答覆的工人到張家界桑植縣抗議，在縣政府大樓留守過夜。4月12日，工人再次出發，信訪辦人員不但在火車站攔截，更強迫工人一起去「喝茶」，聲稱會成立包括工人代表的工作組前往深圳，要求工人放棄聲援及上訪。

眼見聲援及上訪無果，其中數十名工人在上周一（15日）聯署致信中華全國總工會，「希望全國總工會了解塵肺工人生活與維權的困難，並關注熱心社會人士楊鄭君、柯成兵和危志立因幫助我們塵肺病人而被捕的事件」，呼籲總工會敦促深圳市政府放人，並介入工人維權事件，敦促相關部門根據實際情況及相關法律，落實賠償及救助方案。

危志立妻子鄭楚然呼籲當局盡快放人。（網上圖片）

鄭楚然在網上發起「#假裝自由」活動，邀請網民戴着危志立等人的面具，每天在廣州街頭上拍照。（網上圖片）

另一方面，自從危志立被帶走後，其妻子鄭楚然隨後在網上發起「#假裝自由」活動，邀請網民戴着危志立等人的面具，每天在廣州街頭上拍照，「假裝自由」地遊覽市內旅遊景點，直到危志立恢復自由。