【紅色通緝令】深圳城中村村長涉詐騙潛逃新加坡　3年半後遭遣返

深圳市田心實業股份有限公司前董事長梁澤寧，涉嫌職務侵佔罪、合同詐騙罪，在2015年9月逃往新加坡。2016年3月，國際刑警組織對梁澤寧發布紅色通緝令。 新加坡執法部門近日將梁澤寧抓獲，並決定依法予以遣返中國。

「紅通人員」梁澤寧在逮捕證上簽字。（深圳市紀委監委）

據中紀委國家監委通報，4月22日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經過廣東省、深圳市兩級紀委監委和公安機關的努力，被通緝的梁澤寧由新加坡執法部門遣返回中國。

梁澤寧於1965年5月出生，在於1996年便擔任村集體股份公司董事長，即為傳統意義上的村長。到2015年9月失蹤前，梁澤寧掌控田心村長達20年，涉嫌以合作舊改為名，詐騙深圳十多間開發商逾4億元資金。2015年11月，深圳市公安局羅湖分局對梁澤寧立案偵查，但發現梁澤寧已於兩個月前逃往新加坡。2016年3月，中國通過國際刑警組織對梁澤寧發布紅色通緝令。

中央追逃辦負責人指出，梁澤寧涉案金額巨大，是侵害群眾利益的基層腐敗典型案例，此類案件是當前追逃追贓工作重點之一；又指會繼續深化與各國執法機構的合作，通過引渡、遣返等強有力的法律手段將外逃人員緝拿歸案。

（中央紀委國家監委網站）