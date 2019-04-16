牡丹江市政府原副秘書長失聯逾月　涉職務犯罪被警通緝

黑龍江牡丹江市委反腐敗協調小組、牡丹江市公安局周二（16日）發布通緝令，追捕現年54歲的市政府原副秘書長程鵬，指他涉嫌重大職務犯罪，於今年2月26日失去聯絡。

通緝令指出，現年54歲的市政府原副秘書長程鵬涉嫌重大職務犯罪，於今年2月26日失去聯絡。（網上圖片）

通緝令指出，現年54歲的市政府原副秘書長程鵬涉嫌重大職務犯罪，於今年2月26日失去聯絡。呼籲社會各界和廣大人民群眾積極提供程鵬的線索，舉報、動員、規勸在逃人員投案自首。對提供有價值線索，經查證屬實並協助抓獲程鵬者，將予以重獎，並對舉報人嚴格保密。對窩藏、包庇、資助職務犯罪案件在逃人員的，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。對打擊報復舉報人的依法從嚴懲處。

對於程鵬所涉及「重大職務犯罪」的細節，官方並未作具體介紹，亦未交代為何在他失聯近40日才發出追逃公告。

值得一提的是，位於牡丹江市的張廣才嶺國有林區，上月曾被揭發有富豪毀林削山挖湖建造豪華私家莊園「曹園」，卻沒有任何審批手續，亦完全無視國土部門先後三次作出拆除並罰款的行政處罰。事件被傳媒揭發後驚動中央，黑龍江省委、省政府和牡丹江市政府等部門介入調查，曹波及其項目經理目前已被刑事拘留。