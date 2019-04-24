【有片】中國飛行學員在美受訓自殺亡　疑遭校方不公對待

一位在美國USAG航空學校接受飛行訓練的中國江蘇籍學員，疑因受到校方不公平對待，上周二（16日）在航校宿舍廁所內自殺身亡。多位知情者事發後向內媒透露，涉事航校長期存在不公平現象，中國航空公司派去學習的公費學員受到差別對待。

涉事的在美國USAG航空學校。（網上圖片）

綜合內媒報道，USAG通過了中國民航總局的認證，有資格招收中國航空公司的公費學員。事實上，該校學員基本上來自中國，也有一些美國本土和其他國家的學員到該校學習，但數量非常少。

據悉，離世的學員小陽2015年進入南京航空航天大學的飛行技術專業就讀，畢業後進入深圳航空公司，在考取飛行執照階段，被航空公司送到USAG學習。

校方被指歧視中國學員，將他們編排到環境較差的宿舍。（影片截圖）

死者學習進度遭拖延

據知情者透露，小陽已在USAG航校學習一年多，一般人只需一個月完成的私人飛機執照階段，死者花了一年多還未完成；其飛行訓練還曾遭受兩次暫停處理，但校方未告知原因。他曾多次提出在飛行訓練方面受到不公正對待，但未得到校方的重視。

小陽的同學指，他在日常生活中的情緒控制和管理能力符合飛行學生的應有表現。有人形容小陽為人大方、謙虛及善良，雖然性格不是很外向，但時常面帶微笑。

校方被指與中國學生簽訂特殊的協議條款。（影片截圖）

校方制定中國學生專屬制度

知情人士透露，該間航校依賴中國學生生存，大多數學員來自中國，只有少數美國本土和其他國家的學員，然而校方卻歧視中國學員，將他們編排到環境較差的宿舍，制定專屬於中國學生的特殊規章制度、簽訂特殊的協議條款。此外，該校還存在盲目招生的問題，曾在該校學習的中國飛行員小魯透露，有時一個教練要帶十個學員，有的學員幾個月才飛行一次，不僅進度慢，學習成果亦難以鞏固。

據報道，中國學員遭受不公平對待的事情並不限於USAG。有中國民航學院的學生小賀2016年被送往美國獵鷹航校學習，其間他和其他學員雖然多次要求簽證延期，但校方一直拖延辦理，最終小賀被美國移民局查處，遭到長達兩個多月的拘留後回國。

（綜合報道）