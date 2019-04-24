【復仇者聯盟4】睇完想劇透？　淘寶商家設討論群　畀0.1元傾餐飽

萬眾期待的《復仇者聯盟4》率先在內地、香港等地上映，不少影迷已經搶先觀看。 但是他們卻未必能與身邊好友討論劇情，怕會劇透。有淘寶商戶就連夜設立網上群組，只要付0.1元就可以入內互相討論。

有影迷拿著電影角色的道具合照。(中新網)

《復仇者聯盟4》今日（24日）於內地、香港、韓國等地同步搶先上影。而內地戲院有「零點場」的習慣，令內地觀眾成為全球第一批的觀眾。在山西太原，就有大批觀眾排隊等候觀看「零點場」，戲院亦贈送限量版海報。

有人為看電影不惜代價，甚至有人願意為《復仇者聯盟4》耗上一整天去複習前作。不過即使他們先睹為快之後，亦希望可以與其他知音人一同討論最新鮮滾熱辣的劇情，但身邊的朋友卻還未入場觀看，只能選擇不說話把嘴縫上憋着。

有淘寶商家就提供貼心服務，設立線上的劇情討論群組，只需要付0.1元，再加上電影票尾就可加入群組。加入群組內，就好像齊集六粒無限石，在彈指間將未看電影的人類都「化灰」。管理員亦在群組中訂立守則，指不可以擅自加好友入內，而出於「人道理由」，不許將劇透的內容截圖再外傳，相當細心。

但要討論又不一定要付費，各大網站亦設立類似的討論版，例如臉面專頁「Marvel電影世界觀百科」就一如以往在漫威英雄電影上映時，另設版面，讓已經入場的影迷討論劇場。