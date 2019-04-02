惡魔老闆凌虐員工幼女　剃光頭、飲尿、逼口交　自稱同性戀圖脫罪

台灣曾獲「桃青領袖傑出獎」的桃園王姓男子，2017年7月起涉嫌猥褻凌虐員工的5歲女童，不僅把她剃光頭、逼喝尿，手淫後還射精在她臉上，種種變態行徑，檢方起訴痛斥他令人髮指；審理時，王責自稱是「同性戀」，抗辯其行為不是為了滿足性慾，法院不採信，依加重強制猥褻、妨害幼童發育罪等判他12年徒刑。

受雇員工不疑有他，把小孩送給他看管，但短短1個多月期間，女童卻遭百般凌虐，被打成熊貓眼甚至剃成光頭。（VCG）

檢方調查，28歲王男在桃園龍潭經營即期食品店，雇用單親媽媽為店員，他則主動說願意24小時替她照顧女童。受雇員工不疑有他，把小孩送給他看管，但短短1個多月期間，女童卻遭百般凌虐，被打成熊貓眼甚至剃成光頭。

檢方還查出，王以每天一次手淫後射精在女童臉上、命令替他口交、舔肛門，甚至拿海綿暗藏牙刷插入女童下體等方式性侵，更逼她全裸、狗趴在地不准睡覺，還用刮鬍刀剃成光頭，強逼喝下他的尿，檢方前年11月依對未成年女子性交、強制猥褻等罪嫌起訴王，求刑20年。

桃園地院審理時，王男抗辯說，自己為同性傾向，所以其行為並不是為了發洩性慾的猥褻行為，但院方認為，妨害性自主罪的保護法益重點在於，被害人對於自己性自主權，避免受他人色慾關聯行為侵犯。

而行為人滿足自己慾望的行為，並不一定與性向必然相關，不論同性、異性甚至跨性別間，其所謂強制猥褻行為，可能出於吸引，但也可能出於宣示權力支配關係，或是羞辱、霸凌被害人等，不採信王辯詞。

法院並參照聯合國兒童權利公約等，考量王男行為手段並綜合評價，認為已犯妨害幼童發育罪，依法判刑1年2個月，另依5個加重強制猥褻罪，刑度從3年4個月至4年，一共5罪判處王男合併應執行有期徒刑12年。

至於女童母親部分，法院認為她有積極介入阻止王男，且無法證明有和王犯意聯絡等，判處女童母親無罪。

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