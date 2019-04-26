【走塑潮】滬深Starbucks轉紙飲管　變軟後難吸店員建議：快點喝

「走塑」風氣日盛，Starbucks中國官方微博近日宣布，從4月22日起在上海和深圳近1000家星巴克門店，開始停止提供塑膠飲管，推出可替代飲管的直飲杯蓋，而對於需要使用飲管的飲品，則提供材質更環保的紙質飲管。 但有顧客反映，用紙飲管攪拌不方便，且一杯飲料喝不到30分鐘，還剩下一大半，紙質吸管已經開始軟化。Starbucks店員則建議儘快喝掉飲料。

Starbucks中國宣布在上海和深圳近1000家星巴克門店轉用紙飲管。（微博）

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綜合內媒報道，對於不含奶油的冰飲，和不含果粒的冰搖茶，Starbucks中國提供了特別研發設計的、可回收利用的直飲杯蓋；對於星冰樂或咖啡冰飲，則提供紙質飲管。Starbucks中國表示，這項環保舉措計劃將於今年年底前在Starbucks內地所有門店全面實行，提前完成Starbucks「2020年在全球範圍內停止使用塑膠飲管」的減塑承諾。

對於塑膠吸管換成紙質飲管，有顧客表示，換成紙質飲管環保雖好，可是體驗不如塑膠吸管。

「喝到一半飲管軟掉了，剩下的奶油吸都吸不動。」 「紙很快就泡軟了很難吸。」 「不能咬飲管、飲管泡軟不能攪動，為了環保，我忍。」 「這個紙飲管首先是太粗了，口感很差，還有點味，我以為是咖啡的錯，沒想到最近的幾杯都是一股味，關鍵是沒喝完就斷了。」

很多顧客對紙質飲管的體驗不太滿意。（網絡圖片）

報道稱，據上海Starbucks門店職員透露，不僅顧客使用紙質飲管體驗不好，內部員工也不喜歡這種紙質飲管。這幾天也有顧客向他們反映紙質飲管的問題，遇到這種情況，店員會建議顧客向星巴克總部反映。

也有顧客認為，紙質飲管比塑膠的環保，「沒覺得（紙飲管）有甚麼不好，可以接受。」有網民建議，可以同時提供塑膠飲管和紙質飲管供乘客選擇。但店員表示，基本上不會換了，以後就一直用紙質飲管。

Starbucks港澳全線200間分店，4月11日起轉用紙飲管及木製攪拌棒。（Starbucks提供）

據悉，Starbucks全線港澳分店也在本月11日起停止供應塑膠飲管，轉用紙飲管及木製攪拌小棒。近年潮流興「走塑」，本港多間快餐店也開始不主動提供膠飲管以支持環保，如肯德基、麥當勞、美心MX、吉野家、大家樂及其集團旗下的米線陣和一粥麵等。

（綜合報道）