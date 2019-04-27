【呃近兩年】浙江男逾60萬養「私生子」　竟是前女友「P圖」詐騙

浙江杭州警方日前偵破一宗詐騙案，受害人近兩年來被前女友騙去超過60萬元（人民幣．下同），對方聲稱懷孕並誕下孩子，不停索要金錢。 最終受害人發現，前女友竟為報復自己，由始至終都是假裝撫養孩子，出生證明書是「P圖」而成，孩子是朋友的孩子。

據受害人趙某表示，2016年時在網上認識90後的前女友小北，兩人一起3個月後分手。小北在分手時稱已懷孕，趙某就給予2萬元作為墮胎費及分手費。

小北聲稱沒有墮胎，把孩子生了下來。（網上圖片）

未料至同年5月，小北告訴趙某沒有墮胎，要把孩子生下來，需要2萬元保胎費，至11月時則稱孩子已經出生，有照片為證，並想為他「買房子」，再得到10萬元。直至案發，小北不停以孩子生病住院為由索錢，最後甚至威脅要交回撫養權，一口氣索要15萬元。趙某在杭州做生意，經濟富裕，加上當時已有家室，故一直都是默默付錢。趙某一直以來都看小北傳來孩子的照片，沒有真正見過面。

趙某有感難以長久隱瞞，遂向妻子坦白。巧合的是，趙某妻子去年底意外地在抖音上看到小北朋友的短片，驚見其孩子竟與丈夫的「私生子」一模一樣。趙某立即與小北朋友聯絡，證實孩子並非自己的，小北更從沒有生過孩子。至此，趙某終醒覺由始至終都被小北欺騙，向警方報案。警方憑線索上周六（20日）在江蘇某小鎮抓獲小北。

小北到案後向警方表示，實際上分手後一直沒有工作，全靠趙某的錢生活，甚至用多個電話號碼，扮作是家人作威脅。小北又稱並非「欺騙」，是報復，「是趙先對不起我的！我和他在一起，工作也丟了，他跟我在一起，根本不是為了結婚！他也從來沒有帶我去見過他的朋友和家人。」

警方表示，小北是在網上下載圖片後，用改圖軟件製作包含自己及孩子名字的出生證明書，同時又用朋友的孩子來行騙，涉嫌詐騙，已被依法處理。

（檢察日報）