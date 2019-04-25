【有片】山東孕婦打過期保胎針致流產　官方：醫院工作人員疏忽了

山東一名孕婦注射了自當地醫院購買的保胎針後，肚子劇烈疼痛，最終流產。她發現針劑注射時已過期，然而醫院並未對其進行賠償。 當地衛生部門官員則表示，針劑過期是「醫院工作人員疏忽了」，已對涉事醫院罰款5萬元，對相關醫師暫停執業6個月。

保胎針上顯示有效期為2019年2月。（影片截圖）

山東鄆城的王姓孕婦日前由於過度勞累，身體出現不適，其父去當地的夕陽紅醫院購買了3支黃體酮保胎針，她於3月6日到衛生室注射了1針。

令她意想不到的是，打完針不到1個小時，她的肚子開始疼痛，而且愈發嚴重。王婦檢查針劑的瓶子，發現有效期至2019年2月，顯然已經過期。翌日上午，王婦感到肚子劇痛，更血流不止，被緊急送往鄆城巨野縣中醫院治療。醫院診斷顯示，王婦疑似先兆流產。

縣衛計局：對涉事醫院罰款5萬元

最終，王婦的胎兒未能保住。事發1個多月後，她向內媒記者透露，自流產起，她一直都在吃藥，走一段路就會感到「累得受不了」，但夕陽紅醫院沒有對她作出任何賠償。

鄆城縣衛生計生綜合監督執法局向內媒記者表示，針劑過期是「工作人員疏忽了」，在錄入有效期時出現偏差，才造成過期藥品流入患者手中。該局已對涉事醫院罰款5萬元，對相關醫師暫停執業6個月。

（綜合報道）