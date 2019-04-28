海南醫院被指售假九價HPV疫苗　官方：來源在查　已有38人接種

近日有網民爆料稱海南一家私營醫院涉嫌為客人注射假九價HPV疫苗，海南官方周日（28日）則發通報證實有醫院涉嫌非法開展九價HPV疫苗接種業務，總共接種人數為38人。 涉事醫院的《醫療機構執業許可證》已遭吊銷，至於疫苗來源及涉假問題，相關部門已介入調查。

海南博鰲銀豐康養國際醫院外觀。（網絡圖片）

據內媒《澎湃新聞》報道，4月22日，微博帳號「王曦Anna」爆料稱在海南博鰲銀豐康養國際醫院（下稱「銀豐康養醫院」）注射的九價HPV疫苗為「假疫苗」，注射的疫苗批次中有非法走私，也有吉林四平某工廠生產的未知藥水，並貼出了收據、聊天截圖、疫苗注射卡等資料。

爆料文章稱，2018年1月，受害者向銀豐康養醫院支付9000元（人民幣，下同）注射了第一針「韓版疫苗」，但隨後第二針、第三針注射的為「美版疫苗」。對於中途更換的原因，涉事醫院相關人員解釋為「韓版疫苗」被扣押故無法按時打針。今年3月，警方告知受害者其接種的疫苗為假疫苗。文章還稱，當時刷卡付款後收款單位卻顯示為「青島美泊門之家美容」。

此外，有網友3月24日在官媒「人民網─地方領導留言板」留言反映稱，其懷孕的妻子曾在銀豐康養醫院注射HPV疫苗，「現已被警方通知當時所注射疫苗為走私假藥」。

2018年5月30日，海南博鰲超級醫院完成了內地首針HPV九價疫苗的接種。（視覺中國）

4月27日，海南省衛生健康委員會負責宣傳的陳姓處長透露，涉事的假疫苗數量為數十支，且已全部被銀豐康養醫院對外銷售、接種。

通報：吊銷涉事醫院《醫療機構執業許可證》

4月28日，海南省衛生健康委員會通報事件調查結果。通報指，醫院於2016年2月1日取得執業許可證，2018年3月21日開業，至今未取得當地衛生健康行政部門「預防接種」門診許可。2018年1月涉嫌非法開展九價HPV疫苗接種業務，總共接種人數為38人。

通報又指，醫院與青島美伯門之家美容信息諮詢有限公司於2017年11月簽訂醫療美容相關業務和項目的合作協議，違法出借醫療美容科開展「醫療美容」診療活動。

通報續指，瓊海市衛生健康委4月18日對醫院下達了《行政處罰事先告知書》，給予該院以下行政處罰：1、警告；2、沒收非法所得；3、處以8000元罰款；4、吊銷《醫療機構執業許可證》。至於疫苗來源及涉假問題，相關部門已介入調查。

《澎湃新聞》又指，2018年5月25日，國內首批2016支九價HPV疫苗到達博鰲超級醫院。5月30日，首例九價HPV疫苗接種在博鰲超級醫院完成。如果網友舉報內容屬實，這意味著銀豐康養醫院銷售的該批疫苗比國內首批九價HPV疫苗早了近5個月。

（《澎湃新聞》/南海網）