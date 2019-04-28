【看圖識師】川大學考試問授課老師姓名　答錯或影響課程總成績

「我在測試中笑出聲，這道題也太有趣了。」四川農業大學一名學生在網上分享了一門課程的結業考試的一道試題，這道試題竟然是「看圖識師」題。

四川農業大學一名學生在網上分享了一門課程的結業考試的一道試題，這道試題竟然是「看圖識師」題。（中國青年網）

據報道，這道題是由該校風景園林學院教師張益昇所出，這道看圖識師題的題目括號裏寫著，「本題不在此次測驗的計分範圍，但答錯者可能影響最後課程總成績」。再往下看，三幅人物簡筆圖則分別配有「張益升」、「張益昇」、「張益生」三個姓名，從三個選項中可以看出，考的是張老師名字的最後一個字。

張益昇則表示，「我想在考卷中出一道小測驗，但是單純的小測驗又有點沉悶。想來想去，就想用看圖識師題來讓課程活躍起來，逗大家開心」。他表示，本學期有100多名學生上課，部分同學出席率比較低，還會將他的名字中的「昇」字誤認為「升」，「我也想藉此機會讓同學們記清老師姓名」。

四川農業大學教師張益昇在為同學講授知識。（中國青年網）

張益昇說道：「最終還是有兩名同學答錯了這道題，這也能說明這些同學的上課態度是存在問題的，記住老師的名字即是對老師的一種尊重，更是對課程環節的重視。」

（中國青年網）