江蘇10歲女童遭家暴全身數十道血痕　父：自家的事別人管不到

稚子何辜？江蘇揚州一名10歲女童，疑長期受到父母體罰虐待，全身布滿數十道血痕。其父親更對他人揚言，「教育孩子」是他們自家的事，別人「管不到」。

女童全身數十道血痕。（網上圖片）

近日有揚州市民向傳媒《現代快報》透露，當地一名10歲女童遭遇父母家暴。該揚州市民表示，這位女童幾日前找到她，稱自己身上疼，將衣服解開後，其身上有許許多多的傷痕。女童對她說，自己被父親用衣架打傷，而且已經不是第一次捱打，父母生氣的時候都會打她。女童之前從沒與人說過自己的遭遇，這一次實在受不住疼痛，才透露事件。

她提供的圖片顯示，女童後背上留有多道縱橫交錯的血痕，且部分已經淡去。此外，女童的臀部和腿上也有許多血痕。

《現化快報》從另一知情者處取得的一段錄音顯示，女童父親揚言：「這是我自家的事，別人管不到 。」後來有人問到：「是不是想怎麼打就怎麼打？」女童父親則說：「那是我教育孩子的事，不關你們的事。」

女童全身數十道血痕。（網上圖片）

官方介入調查事件

據了解，女童是外地人，目前與父母住在揚州，並在當地一所小學讀3年級。知情者說，女童最近一次被打可能是因為放學回家時，將文具盒遺留在學校，然後家長氣憤地打她。而之前被打的原因還有很多。

知情者已就事件向派出所報警。當地公安、檢察院、婦聯等部門亦已經聯手就此事展開調查。